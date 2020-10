II Edizione Asylum Fantastic Fest

Share Facebook

LA SECONDA EDIZIONE SI SUDDIVIDE IN DUE EDIZIONI SPECIALI:

DAL 28 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE:

HALLOWEN EDITION – VALMONTONE OUTLET

OSPITI: GRAZIA DI MICHELE,

SECOND EDITION – PALAZZO DORIA PAMPHILJ

OSPITI: MARCO WERBA, VALENTINA D’ANTONI, FEDERICO ZAMPAGLIONE, CLAUDIO SIMONETTI.

Si è svolta questa mattina, presso la Casa del Cinema di Roma, la conferenza stampa della II edizione dell’Asylum Fantastic Fest, il primo Festival d’Arte del Fantastico italiano, diretto da Claudio Miani alla presenza dell’Assessore alla Cultura Matteo Leone e di alcuni dei protagonisti del festival tra cui: Ascanio Celestini, Giobbe Covatta, Jennifer Mischiati e Claudio Simonetti.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà in due edizioni speciali: dal 28 ottobre al 1° novembre a Valmontone Outlet per la “Halloween Edition”, e dal 6 all’8 novembre a Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone per la “Second Edition”.

Dopo lo stop forzato dall’emergenza Covid-19, che ha fatto slittare la nuova edizione del Festival prevista originariamente per maggio 2020, l’AFF si prepara finalmente ad alzare il sipario e arricchisce l’evento con l’aggiunta di nuove sezioni e location.

L’Asylum Fantastic Fest, infatti, è un festival che mira ad unire cinema, arti visive, musica, arti performative e letteratura, ma anche il mondo dell’animazione, del fumetto e del game. Una vera e propria immersione nel mondo del fantastico in tutte le sue declinazioni.

Saranno tre i grandi eventi di musica che caratterizzeranno questa seconda edizione dell’Asylum Fantastic Fest, oltre all’assegnazione dell’Asylum Lord of Terror che sarà consegnato a Federico Zampaglione l’8 novembre.

GRAZIA DI MICHELE IN LIVE ACOUSTIC

Tra le più importanti cantautrice italiane, Grazia Di Michele è anche musicoterapeuta, insegnante di canto e attrice.

Con all’attivo una carriera trentennale, l’artista ha esplorato innumerevoli percorsi artistici, misurandosi con linguaggi sempre distinti e innovativi. Tutta la sua ricerca testuale, però, è penetrata dall’analisi dell’universo femminile in tutte le forme.

In occasione della presentazione della sua ultima fatica letteraria Apollonia (Castelvecchi Editore, 2019), si esibirà in un live acustico.

MARCO WERBA E VALENTINA D’ANTONI NEL CONCERTO EROS – LA FANTASTICA OSSESSIONE DEL DESIDERIO

Il noto compositore di colonne sonore Marco Werba (che, tra gli altri, ha lavorato con registi come Dario Argento) e la cantante soprano drammatico Valentina D’Antoni (nota per il suo eclettismo che la porta ad esibirsi con brani che vanno dal pop alla lirica, passando per il rock), si esibiranno nel concerto EROS – La fantastica ossessione del Desiderio, con proiezione di stralci cinematografici.

CLAUDIO SIMONETTI PRESENTA LE TRE MADRI, CONCERTO CON PROIEZIONE DI STRALCI CINEMATOGRAFICI

Insieme alla Live Painting di Welt, Claudio Simonetti darà vita ad un viaggio all’insegna del rock con le stesse mitiche sonorità che, insieme alla band di culto i Simonetti ‘s Goblin, negli anni ’70, ’80 e ’90 hanno segnato gran parte della storia del cinema horror.

Una cavalcata rock accompagnata da stralci cinematografici per rivivere indimenticabili momenti di suspence e paura.

NOTE DEL DIRETTORE ARTISTICO CLAUDIO MIANI

“Quest’anno, nonostante la grande difficoltà del momento, siamo riusciti a dar corpo ad un qualcosa che dovrà porsi come punto di partenza per una crescita esponenziale, anno dopo anno. Abbiamo arricchito le collaborazioni investendo in un allestimento di sicuro impatto grazie all’ausilio di uno dei principali gruppi visual italiani, i The Props Maker; abbiamo introdotto una sezione videogame per gli appassionati di genere curata direttamente dalla Vigamus Accademy, presentiamo in anteprima un nuovo modo di intendere il Cinema all’interno di un Festival, presentando un progetto innovativo come il Silent Cinema a fruizione individuale, torniamo con forza a spingere sulla letteratura grazie ai moltissimi incontri che si terranno presso la tensostruttura del Valmontone Outlet, la cui preziosa collaborazione ha permesso l’ampiamento del progetto e la creazione di un ‘Halloween Edition da brividi’. E poi ovviamente musica, teatro, arte, live performance, gaming con le escape experience di nuova generazione e poi gli ospiti che si susseguiranno senza sosta portando la città di Valmontone a vetrina assoluta di Cultura”.

NOTE DELLA DIRETTRICE DI VALMONTONE OUTLET CRISTINA LO VULLO

“Quest’anno abbiamo scelto di proporre ai nostri visitatori, nel periodo di Halloween, un evento particolare dedicato proprio al mondo del fantastico e dell’horror. Una manifestazione unica nel suo genere, pensata per gli appassionati ma adatta davvero a tutti grazie al programma molto ricco e diversificato e alle molte attività pensate anche per i più piccoli come le make up session. Crediamo, infatti, che sia fondamentale per Centri come il nostro organizzare appuntamenti non solo di intrattenimento, ma anche culturali, che però siano in grado di adeguarsi a tutti i target dei nostri clienti”.

NOTE DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA DI VALMONTONE MATTEO LEONE

“Quanto è importante investire sulla cultura in questi tempi di emergenza economica e sociale? Ma, soprattutto, si può fare cultura anche al tempo del Covid?

La risposta ai due quesiti è questa seconda edizione dell’Asylum Fantastic Fest e non può che essere una risposta positiva, perché gli eventi culturali contribuiscono a combattere la paura e ad educare ad un nuovo e corretto stile di vita.

Non è mai un’idea sconsiderata puntare sulla Cultura per ricominciare dopo un periodo di crisi. È la storia che ce lo insegna: dopo i secoli bui, i momenti di rinascita della nostra Nazione sono stati sempre caratterizzati da un eccezionale fervore artistico e culturale.

La prima edizione del festival è stata un grande successo e quest’anno si è arricchita anche con una ‘un Halloween Edition’, grazie alla collaborazione con Valmontone Outlet. E siamo molto felici di ospitare una manifestazione del genere nella nostra città”.

L’AFF è un progetto realizzato dall’Officina d’Arte OutOut, con il Contributo del Comune di Valmontone, della Regione Lazio e del Valmontone Outlet.

ASYLUM FANTASTIC FEST HALLOWEEN EDITION

28 ottobre – 1° novembre

Valmontone Outlet, via della Pace snc (Valmontone, Roma)

INGRESSO GRATUITO

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE tramite invio di un messaggio all’indirizzo email: asylumfantasticfest@gmail.com indicando titolo dell’evento, recapito telefonico, email e numero di posti richiesti.