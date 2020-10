Billie Eilish annuncia il concerto in livestream globale

Share Facebook

Billie Eilish, vincitrice di 5 Grammy Award e artista della Darkroom/Interscope Records, annuncia ora i dettagli del suo primo concerto in livestream mondiale. WHERE DO WE GO? THE LIVESTREAM potrà essere seguito sul sito ufficiale di Billie e tramite la piattaforma streaming interattiva di Maestro. Un’esperienza unica e irripetibile con una produzione interattiva realizzata da lili Studios e trasmessa in diretta dalla città natale dell’artista, Los Angeles, sabato 24 ottobre alle 3 p.m PST (mezzanotte, ora italiana). Dopo la diretta del concerto, gli acquirenti dello show on-demand avranno modo di rivedere il concerto per 24 ore.

A partire da domenica, 11 ottobre (9 PM PST), i primi acquirenti dei biglietti avranno accesso esclusivo al merchandise di Billie Eilish a prezzi scontati. Ulteriori articoli esclusivi saranno disponibili per l’acquisto fino al giorno del concerto per tutti i possessori dei biglietti.

I proventi di alcuni prodotti e articoli andranno direttamente a Crew Nation, il fondo di beneficenza creato per supportare i numerosi membri delle crew dei concerti, il cui lavoro si è pressoché azzerato a causa della cancellazione di eventi e show nel 2020. Per ulteriori informazioni, donazioni, acquisto del merchandise o per registrarsi, visitare: livenation.com/crewnation.

WHERE DO WE GO? THE LIVESTREAM sarà disponibile sabato 24 ottobre in streaming su http://livestream.billieeilish.com.

Biglietti disponibili per l’acquisto ora su: http://bit.ly/billieeilishstream

È online il video ufficiale del brano di Billie Eilish “NO TIME TO DIE”, scelto come colonna sonora del prossimo film di JAMES BOND. Il video, visibile su https://youtu.be/BboMpayJomw, ha totalizzato in pochi giorni già oltre 11 milioni di views e contiene immagini del film, il venticinquesimo della fortunata saga.

Crew Nation

La musica live rende felici da sempre milioni di persone in tutto il mondo, ma i concerti che tutti noi amiamo non sarebbero possibili senza le persone, gli staff e le crew che lavorano dietro le quinte. Crew Nation è un fondo di beneficenza, creato per aiutare le persone che avrebbero dovuto lavorare e tramutare in realtà i concerti nel 2020. Crew Nation gode della collaborazione con Music Forward Foundation, un’organizzazione benefica che amministra e gestisce i fondi. Ad oggi, sono stati raccolti oltre 15 milioni di dollari, che sono serviti ad aiutare oltre 15.000 lavoratori del mondo del live in oltre 36 Paesi, il cui lavoro è stato pressoché azzerato dalle cancellazioni di eventi e concerti previsti nel corso del 2020. Con gli show e i festival rimandati, centinaia di migliaia di lavoratori sono rimasti disoccupati e necessitano di aiuti. Il fondo spera di raddoppiare i suoi proventi e arrivare almeno a 30 milioni raccolti così da continuare ad aiutare i lavoratori autonomi e indipendenti, senza il cui lavoro non sarebbero possibili eventi e concerti.

