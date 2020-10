Tiromancino “finché ti va” entra nella Top10 dei brani più programmati

Share Facebook

Federico Zampaglione ha annunciato il ritorno dietro la macchina da presa

per il suo prossimo film

“MORRISON”

tratto dal suo romanzo “DOVE TUTTO È A METÀ” pubblicato nel 2017

Milano, 9 ottobre 2020. Sono bastate 4 settimane ai TIROMANCINO per raggiungere la Top10 dei brani più programmati dalle radio italiane con “FINCHÉ TI VA”, l’inedito che apre la strada verso il prossimo progetto discografico della band di Federico Zampaglione.

Federico Zampaglione si conferma essere uno dei più significativi e poliedrici artisti italiani, capace di spaziare tra musica, cinema e scrittura. Dopo una parentesi horror durante il lockdown con i corti Bianca e Bianca – Fase2, ZAMPAGLIONE ha annunciato sui social il ritorno dietro la macchina da presa per un film che si intitolerà MORRISON e le cui riprese inizieranno il prossimo 2 novembre.

Il film è tratto dal libro scritto insieme a Giacomo Gensini nel 2017 “Dove tutto è a metà” (edito da Mondadori). Zampaglione ha scritto sui suoi social: “È una storia di vita, amicizia, sentimenti e sogni che ha come sfondo il mondo della musica. Racconterò il confronto tra due musicisti… Lodo giovane e pieno di grandi sogni da dividere con la sua band e Libero, una ex popstar in cerca del grande rilancio. Sarà una nuova avventura con un team di produzione eccezionale”.

“FINCHÉ TI VA” è un viaggio tra atmosfere malinconiche accompagnato da un testo capace di accogliere, abbracciare l’ascoltatore e portarlo con sé all’interno di una storia d’amore, un brano che pubblico, critica e addetti ai lavori hanno accolto con favore fin dall’inizio, confermando come la vena artistica di Federico Zampaglione sia rimasta solida e florida in tutti questi anni.

Prodotto e arrangiato da Zampaglione e da Jason Rooney, “FINCHÉ TI VA” è accompagnato da un video disponibile su https://youtu.be/adJdH0khLHs per la regia del duo Younut che ha come protagonista maschile Giacomo Ferrara, tra i giovani attori più acclamati dal pubblico televisivo e cinematografico grazie anche alla sua interpretazione di Spadino in Suburra – La Serie. Accanto a lui per dare vita alle inquietudini e alle difficoltà emotive di questa storia d’amore la ballerina Vanessa Guidolin.

Parlando di “FINCHÉ TI VA” Federico ha confidato: “Non è facile per me parlare di questa canzone perché ha una natura così intima e romantica che tende ad entrarmi sottopelle e a parole non riesco a descriverla bene. Va ascoltata, chiudendo gli occhi e lasciandosi andare”.

Parlando della pubblicazione di “FINCHÉ TI VA”, Federico Zampaglione ha aggiunto: “È stata scritta (insieme a Jason Rooney, Luigi Sarto e Camilla Capolla) a Novembre scorso, ma visti gli accadimenti ho voluto tenerla segreta e aspettare il momento giusto per farla venire alla luce.

Ora è arrivato il tempo di condividerla e mi sento emozionato come agli inizi della mia carriera”.

“Finché ti va”, un brano che vive in bilico tra classicismo e modernità sia nell’arrangiamento che nella produzione, arriva a distanza di un anno dal fortunato brano estivo “Vento del Sud” (primo inedito dopo la raccolta certificata ORO “FINO A QUI”). Il singolo ha riportato Zampaglione e i suoi Tiromancino alla Virgin Records, etichetta con cui il cantautore romano ha firmato grandi album come “La descrizione di un attimo” (che ha festeggiato quest’anno 20 anni dalla sua pubblicazione), “In continuo movimento” e “Illusioni parallele”, che contenevano brani ormai diventati dei classici della canzone italiana come: “Due Destini”, “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, “Amore impossibile” e tanti altri.