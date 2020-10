Motorcycle Film Festival III edizione

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Venerdì 13 novembre 2020 10:00 – 22:00 – Proiezione Film finalisti

Casa del Cinema Largo M. Mastroianni 1, Roma

http://www.casadelcinema.it/

Sabato 14 novembre 2020 Ore 18:00 presentazione serie tv “Rockers”

con Mirko Frezza, Alessandro Bernardini e Tullio Sorrentino

Ore 19:00 premiazione vincitori MotoTematica

Eternal City Motorcycle Custom Show

Spazio RagusaOff – Piazza Ragusa/Via Tuscolana 179, Roma

http://www.eternalcitycustomshow.com/

Mentre sono in corso le selezioni delle opere candidate a partecipare al terzo Rome Motorcycle Film Festival (“MotoTematica”), la direttrice artistica della rassegna dedicata a cinema e motocicletta, Benedetta Zaccherini, annuncia che durante la giornate delle proiezioni, in programma il 13 novembre p.v. alla Casa del Cinema di Roma, sarà presentato “Rockers”, il nuovo serial televisivo tutto italiano prodotto da Andrea Ferrari e con la regia di Miki Shipperman che vede impegnati come attori Tullio Sorrentino, Alessandro Bernardini e Mirko Frezza, “amico” di MotoTematica fin dalla prima edizione.

Nell’ambito della premiazione del festival, il giorno successivo, sul palco dell’Eternal City Custom Show nello spazio Ragusa Off della Capitale (via Tuscolana 179), saranno presenti anche gli attori Frezza, Bernardini e Sorrentino nonché l’ideatore e sceneggiatore Floriano Cattai che illustreranno la serie in maniera più articolata.

Ispirato alla vita reale del suo sceneggiatore, un motociclista a tempo pieno, “Rockers” non vuole copiare le fiction americane che lo hanno preceduto, come la fortunata serie televisiva “Sons of Anarchy”, ma si limita a riportare quel mondo parallelo che vive un motociclista impegnato con un sottile tocco romanzato.

La messa in onda della serie è prevista per fine autunno.

MotoTematica – Rome Motorcycle Film Festival è una rassegna cinematografica interamente dedicata al mondo della motocicletta. Obiettivo della manifestazione è incoraggiare i filmmaker stimolati dalla passione per le due ruote a promuovere le loro opere ispirate a sogni, avventure e storie di centauri in forme diversificate. Sei le categorie in concorso, suddivise in miglior documentario, miglior lungometraggio, miglior corto documentaristico, miglior cortometraggio, migliori MotoClub e gruppi, premio del pubblico.

Le opere presentate non hanno limiti come anno di produzione e possono essere film anche non disponibili online purché abbiano come parte integrante e sostanziale del materiale creativo i motori e le motociclette e siano sottotitolate in lingua italiana. Sono ammessi registi di ogni generazione, compresi i minorenni (con genitori garanti e presenti).

La rassegna cinematografica avrà luogo il 13 novembre a partire dalle ore 10:00 e fino alle 22:00 presso la Casa del Cinema di Roma, con ingresso limitato secondo la normativa anticovid e posti liberi fino ad esaurimento del numero a disposizione. La proclamazione dei vincitori avverrà invece il giorno dopo, 14 novembre alle ore 19:00 circa, come di consueto, nell’ambito dell’Eternal City Motorcycle Custom Show, con ingresso a pagamento.

La monografia della terza edizione del festival sarà dedicata a Steve Mc Queen e a “On Any Sunday”, opera che ottenne la nomination all’Oscar nel 1972 per il miglior film documentario.

A breve saranno comunicati i titoli ufficiali scelti dalla giuria tra le decine di lavori iscritti alla corrente edizione della manifestazione.

Sito ufficiale: http://www.mototematica.com