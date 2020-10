Pearl Jam lo storico concerto di Philadelphia in streaming

Share Facebook

Lo storico concerto di Philadelphia in streaming

prima delle elezioni presidenziali di novembre su Nugs.net

Lo stream on-demand conterrà immagini esclusive in HD e mai viste prima,

un set di 32 canzoni nuovamente mixate in stereo e digital sorround 5.1

Il nuovo brano dei Pearl Jam s’intitola “Get it Back”

ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Il 22 ottobre segna il 30° anniversario del primo concerto dei Pearl Jam. La band, per l’occasione, pubblicherà in streaming on-demand lo storico concerto tenutosi il 29 aprile 2016 a Philadelphia sulla piattaforma nugs.net.

Lo show, della durata di 3 ore, si è tenuto al Wells Fargo Center e inizierà con l’album multiplatino di debutto “Ten”, suonato interamente dall’inizio alla fine.

I Pearl Jam hanno collaborato con nugs.net per lo streaming di questo show la cui setlist include 32 brani proposti in HD, recentemente mixati in stereo e digital surround 5.1 dal produttore storico della band, Josh Evans. Le immagini mai viste prima sono state realizzate con 11 telecamere HD dal regista Blue Leach e scelte da Kevin Shuss, archivista dei Pearl Jam.

Lo stream pay-per-view sarà disponibile dal 22 al 25 ottobre 2020, prima delle elezioni presidenziali americane che si terranno il 3 novembre. I biglietti sono disponibili su nugs.net al prezzo di 14.99$. Parte del ricavato dei singoli biglietti venduti sarà devoluto alla Vitalogy Foundation degli stessi Pearl Jam.

La band ha di recente lanciato l’iniziativa PJ Votes 2020 per incentivare i propri fan a votare. L’iniziativa invita a unirsi alla band: votando via mail, reclutando tre amici e non aspettando!

I Pearl Jam hanno collaborato per questo programma con le organizzazioni no-profit della Pennsylvania come Make the Road Pennsylvania e Penn Future e con organizzazioni nazionali come League of Conservation Voters e People for the American Way.

Il nuovo brano dei Pearl Jam, “Get It Back”, è stato pubblicato venerdì 2 ottobre ed è incluso nella compilation “Good Music to Avert The Collapse Of American Democracy, vol.2”, che ha già raccolto oltre 300 mila dollari per Voting Rights Lab.

nugs.net

nugs.net è nato nel 1997 come sito per i fan per lo scaricamento di musica live. Il portale si è evoluto nel corso del tempo in una piattaforma vera e propria per lo streaming di musica live, collaborando con Bruce Springsteen, Metallica, Pearl Jam, Phish, Jack White, Red Hot Chili Peppers, My Morning Jacks e tanti altri nella distribuzione di registrazioni di show dal vivo. La piattaforma offre live streaming, download di musica, album e video on demand per milioni di fan ogni giorno. E’ disponibile su Ios, AppleTV, Sonos e Desktop.

Pearl Jam

Il 2020 segna i 30 anni dal primo concerto dei Pearl Jam. Dopo 11 album in studio e centinaia di performance live uniche ed inimitabili, la band continua a consolidare il proprio successo con oltre 85 milioni di dischi venduti nel mondo. I Pearl Jam sono entrati a far parte della Rock and Roll Hall of Fame nel 2017. Il loro ultimo disco “Gigaton” è uscito le settimane scorse.