Ozuna feat. Doja Cat & Sia il nuovo singolo “Del Mar”

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 16 ottobre “DEL MAR”, l’accattivante singolo della star portoricana OZUNA insieme alla cantautrice multi-platino SIA e alla rapper americana da milioni di stream DOJA CAT.

Il brano, che vanta già più di 36 milioni di stream, è contenuto in “ENOC”, il quarto album di Ozuna pubblicato recentemente.

OZUNA è uno degli artisti di musica latina più ascoltati al mondo. Dal suo debutto nel 2016, ha pubblicato tre album: Odisea (2017), Aura (2018) , Nibiru (2019), e “ENOC”, l’ultimo progetto in studio in cui Ozuna mantiene un’ aurea da bad-boy romantico, ma continuando ad esplorare una modalità di scrittura più matura, tipica della musica urban.

“Caramelo”, secondo singolo estratto da “ENOC”, è diventato una hit estiva in America Latina, Stati Uniti e Puerto Rico ed è tuttora in vetta alle charts. Certificato DISCO DI PLATINO in Italia e per diverse settimane al primo posto nelle classifiche Airplay di Spagna e Messico, ad oggi vanta più di 300 milioni di stream, e ha raggiunto anche il vertice della “Latin Airplay” e della “Latin Rhythm Airplay” di Billboard. Nella sua versione originale e remix con Karol G e Myke Towers, “Caramelo” ha superato i 276 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il 2020 è un altro anno incredibile per DOJA CAT, che con il singolo di successo “Say So”, certificato disco d’ORO in Italia e PLATINO in America, ha raggiunto la #1 della Billboard Hot 100, la Top 10 dell’airplay radiofonico in Italia, e ha totalizzato più di 1 miliardo di stream totali, circa 220 milioni di visualizzazioni su Youtube e oltre 20 milioni di video su TikTok. Il suo nuovo singolo “Like That” feat. Gucci Mane, attualmente in rotazione radiofonica, ha già raggiunto 261 milioni di stream e 77 milioni di visualizzazioni su Youtube.

L’icona internazionale e cantautrice multi-platino SIA, vanta ben 9 nomination ai Grammy Awards e più di 1 miliardo di stream grazie alle sue hit mondiali tra cui i singoli “Chandelier”, “Elastic Heart”, “Cheap Thrills” e “The Greatest”.