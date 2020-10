Rocco Hunt & Ana Mena disco d’oro in Spagna

Share Facebook

Twitter

Pinterest

La musica di ROCCO HUNT non ha confini!

Un tormentone che non smette di far sognare quello di ROCCO HUNT & ANA MENA, continuando a conquistare riconoscimenti in ITALIA e SPAGNA!

Dopo che la versione italiana della hit estiva per eccellenza, “A UN PASSO DALLA LUNA” (Sony Music Italy), ha ottenuto lunedì il TRIPLO DISCO DI PLATINO (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), oggi “A UN PASO DE LA LUNA” raggiunge un grande traguardo in Spagna con il DISCO D’ORO (dati diffusi da AGEDI)!

ROCCO HUNT & ANA MENA con il loro brano sono riusciti a mettere d’accordo due delle nazioni più calde del mediterraneo, facendo ballare tutti ancora oggi!

Il singolo italiano – disponibile in streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/RHaunpassodallaluna – ha sostato per 9 settimane di fila al n° 1 della Classifica Top Singoli Fimi, conquistando fin da subito i vertici di tutte le chart italiane e raggiungendo ben presto la vetta della Top 50 Italia di Spotify.

Nella sua versione spagnola, “A UN PASO DE LA LUNA” (disponibile al link https://anamena.lnk.to/xRoccoHuntAUPDLL), è ormai un tormentone anche in Spagna, proprio a conferma della grande forza della hit che ci ha accompagnati per tutta l’estate!

Il brano, nato dall’inedita collaborazione tra l’hit maker multiplatino e la stella del pop latino, ha messo due popstar a confronto: da una parte l’inarrestabile poeta urbano, protagonista e autore di alcune delle hit più importanti della storia contemporanea italiana, dall’altra un’artista completa, che continua a collezionare grandi successi, confermandosi – con centinaia di milioni di stream all’attivo – al top delle chart spagnole, nonché la terza artista più ascoltata in Spagna.

Il singolo, già disponibile nella versione italiana in streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/RHaunpassodallaluna, è accompagnato dal videoclip, disponibile al link https://bit.ly/32l8IAT. Per la regia di The Astronauts, il video è stato girato a Ibiza e mostra, con grande semplicità, la bellezza dell’isola delle baleari, punto di incontro tra Italia e Spagna. Immagini che segnano visivamente l’unione artistica e culturale tra i due protagonisti.

A seguito di un anno di grandi soddisfazioni, è scalpitante Rocco Hunt e non vede l’ora di incontrare finalmente tutti i suoi fan nelle principali città italiane! Si dovrà aspettare maggio 2021 ma Rocco è pronto a far vivere momenti indimenticabili alla sua famiglia allargata, quella che da anni lo accoglie con grande affetto sotto i palchi e per le strade.

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle disposizioni governative, il LIBERTÀ TOUR di ROCCO HUNT, organizzato da Friends and Partners, seguirà il seguente calendario:

7 MAGGIO 2021 – DEMODÈ – MODUGNO

(recupero data del 22 maggio 2020)

13 MAGGIO 2021 – ESTRAGON – BOLOGNA – SOLD OUT

(recupero data del 9 aprile 2020 e successivamente del 15 maggio 2020)

14 MAGGIO 2021– FABRIQUE – MILANO

(recupero data del 17 aprile 2020 e successivamente del 14 maggio 2020)

15 MAGGIO 2021 – ATLANTICO LIVE – ROMA

(recupero data del 4 aprile 2020 e successivamente del 19 maggio 2020)

21 MAGGIO 2021 – PALAPERTENOPE – NAPOLI – SOLD OUT

(recupero data del 3 aprile 2020 e successivamente del 24 maggio 2020)

22 MAGGIO 2021 – PALAPERTENOPE – NAPOLI

(recupero data del 23 maggio 2020)

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

La hit estiva è arrivata dopo il successo di “SULTANT’A MIA” (prod. Nazo), brano nato come regalo ai fan sui social e che, a grande richiesta, è stato rilasciato ufficialmente il 3 giugno in streaming e digitale (https://smi.lnk.to/sultantamia_).

La traccia è una vera liberazione, arrivata dopo il lockdown, lungo periodo in cui non è stato possibile per le persone stare insieme. “Se non scendi salgo io, stasera sei soltanto mia”. Un brano lanciato sulla chat messenger, che il giorno stesso suonava già nelle macchine e sui balconi, prima ancora dell’uscita ufficiale.

Il suo ultimo album “LIBERTÀ” (https://SMI.lnk.to/LRH), che alla prima settimana dall’uscita è entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), è rimasto per quasi due mesi consecutivi nella Top Ten, mostrando la sua forza anche nei mesi successivi, conquistando il platino! Oggi, a un anno dalla release, l’album non ha mai lasciato la Top30 della Classifica FIMI, registrando oltre 400.000.000 di stream.

Un album costellato di gratificazioni: “Ti Volevo Dedicare” feat. J-Ax & Boomdabash, certificato triplo platino, è entrato nella Viral 50 Global di Spotify e il suo video (https://youtu.be/kFF2i6sUj1M), che è stato primo in tendenze su YouTube, conta oltre 96 milioni di view. “Buonanotte Amò”, “Stu core t’apparten” (nella Top 10 dei video più visti nei primi 6 mesi del 2020), “Nisciun’” feat. Geolier, “Ngopp’ a Luna” feat. Nicola Siciliano sono stati certificati oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia)!

Rocco Hunt, classe 1994, è una giovane e affermata voce del rap italiano, con uno stile che affonda saldamente le radici nel tessuto sociale e urbano da cui proviene. La musica è diventata ben presto lo strumento più efficace per provare a realizzare i sogni e le speranze di un bambino di periferia. Si fa notare fin da subito grazie alla capacità di fondere saggezza popolare e argomenti di attualità, cultura di strada e importanti riferimenti culturali. Il tutto con una grandissima proprietà di linguaggio, sia che scriva rime in dialetto sia in italiano. Impegnato fin dagli inizi della sua carriera in attività sociali, si è anche dedicato all’attività attoriale. Vincitore di Sanremo Giovani 2014 con “Nu juorno buono”, l’artista ha all’attivo 4 album: “Poeta urbano” (2013), “A verità” (2014), “SignorHunt “(2015) e “Libertà” (2019) che, ad un anno dalla release, non ha mai lasciato la Top30 della Classifica FIMI, ha superato i 400 mila stream e ha collezionato numerose certificazioni. “Ti volevo dedicare” feat. J-Ax & Boomdabash è stato certificato triplo platino, mentre “Buonanotte Amò”, “Stu core t’apparten”, “Nisciun’” feat. Geolier e “Ngopp’ a Luna” feat. Nicola Siciliano sono stati certificati oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Rocco ha, inoltre, confermato di essere un autore di inestimabile talento, firmando i tormentoni diamante e multiplatino degli ultimi anni. Nel 2020 pubblica “Sultant’a Mia” e la hit estiva “A un Passo dalla Luna” feat. Ana Mena, certificata doppio disco di platino e al numero uno della Classifica Top Singoli FIMI per 8 settimane consecutive.

Ana Mena (Málaga) è cantante e attrice. Da bambina ha cominciato a calcare le scene dell’entertaiment partecipando a svariate serie tv e talent show, sino a debuttare sul grande schermo diretta da Pedro Almodovar in “La piel que habito” (La pelle che abito). Nel primo album, “INDEX”, collabora con Becky G, De La Ghetto, CNCO, Descemer Bueno, Rk, Matt Terry e tanti altri. Tra i tanti riconoscimenti: artista rivelazione di “40 Music Awards 2016”, artista Spotlight di Spotify, “ARTISTA ESPAÑOL FAVORITO” tra i Kids’ Choice Awards 2018. Oggi Ana mena si posiziona tra le artiste più acclamate e importanti della nuova scena musicale spagnola. La sua recente collaborazione con Fred De Palma le ha fatto conquistare il n° 1 dell’Airplay Italiano per ben 7 settimane e 5 Dischi di Platino. Il video del brano è stato il più visto del 2019 e ha superato ormai 160 milioni di views. Il corrispondente singolo in Spagna, nella sua versione spagnola, si accinge a raggiungere il terzo Disco di Platino.