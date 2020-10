“UnArchive_Recycled Cinema” progetti vincitori del Premio Zavattini

Share Facebook

I progetti vincitori delle precedenti edizioni del Premio Zavattini in proiezioni alla rassegna sul riuso creativo della memoria d’archivio

15-16-17-18-19 ottobre 2020 – Ore 19:30

TEATRO GARBATELLA Piazza Giovanni da Triora, 15 – Roma Ingresso gratuito

Prenotazione ai seguenti recapiti:

+39 06 57305447 – eventi@aamod.it

Saranno i vincitori delle precedenti edizioni del Premio Zavattini ad animare la fascia preserale di “UnArchive_Recycled Cinema”, la sezione delle proiezioni inserita all’interno della manifestazione “L’Aperossa UnArchive, ideata promossa e organizzata dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico nell’ambito della Festa del Cinema di Roma (sezione “Risonanze”). Dal 15 al 19 ottobre, sempre alle ore 19:30 e con ingresso libero su prenotazione e fino ad esaurimento posti (limitati secondo la normativa antiCovid) a disposizione, saranno in programma nell’ordine: “Blue Screen” di Alessandro Arfuso e Riccardo Bolo, “Then and Now” di Giulia Tata e Antonino Torrisi (15); “Massimino” di Piero Li Donni e “Mirabilia Urbis” di Milo Adami (16); “In her shoes” di Maria Iovine e “Fuori programma” di Carla Oppo (17); “Supereroi senza superpoteri” di Beatrice Baldacci (18); “Anche gli uomini hanno fame” di F. Lorusso, G. Licchelli, A. Settembrini e “Domani chissà”, forse di Chiara Rigione (19). In programma invece, martedì 20 ottobre, la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori del Premio Zavattini 2019/20. Ad integrazione della sezione cinematografica d’archivio si aggiungono due particolari opere creative. In primis il corto “Memorie colombiane”, che restituisce il senso del recupero di un fondo di famiglia unico e non convenzionale che riflette il dramma del conflitto colombiano, della guerriglia, dell’esilio. Un lavoro prodotto da AAMOD con il sostegno di MiBACT e SIAE, all’interno del programma “Per Chi Crea”, in programma il 18 ottobre. A seguire, il 20 ottobre, “La luna sulla magliana”, frutto di una regia collettiva realizzata in soli 5 mesi prima e durante la pandemia nel quartiere Magliana a Roma all’interno del progetto “Apebook. Libri media e cinema in periferia”, recente vincitore del Premio come Miglior Short (sezione “Young Talents for Cinema) all’interno del’i-Fest International Film Festival e in prima visione a Roma. Si tratta di un documentario, prodotto da AAMOD e deriva film, che sperimenta un doppio stile alternando l’uso di mezzi tecnici professionali e di smartphone, consentendo ai protagonisti che si auto-narrano di annullare il filtro tra sé e gli altri: l’incombere improvviso del coronavirus non ha fatto che estremizzare il processo già intrapreso, restituendo la periferia romana, le emozioni, le sfide, le paure di un gruppo di adolescenti a ridosso dell’esame di terza media, un attimo prima della linea d’ombra, non ancora privati delle illusioni giovanili.

Giovedì 15 ottobre 2020

Testo alternativo

BLUE SCREEN

Regia Riccardo Bolo

Produzione AAMOD e GREVE61

Durata 16’ 48’’

2017, Italia

Con: Gabriele Falsetta (Mk3)

Con le voci di:

Alessandro Vantini (Pres. Conf. Eurasiatica)

Angela Tomassone (Signorina Nuvola)

Soggetto e Sceneggiatura: Alessandro Arfuso e Riccardo Bolo

Montaggio: Francesco Tasselli

Montaggio del suono: Simone Altana

Musiche originali: Pierluigi Orlando

Fotografia: Vanni Mastrantonio

Assistente operatore: Maria Chiara Sanna

Scenografia: Sabina Angeloni

Aiuto Regia: Chiara Crispi

Organizzazione di Produzione: Paolo Fragomeni

Costumi: Sara Cavagnini

Trucco e acconciature: Ilaria Casagni

Suono in presa diretta: Andrea Giannetta

Color Grading: Vanni Mastrantonio

Mix: Marco Saitta

Il documentario, ritrovato in un nastro vhs, racconta attraverso l’esperienza dell’autore la ribellione dei droidi di servizio Mk3 contro l’egemonia degli esseri umani. L’opera è un caso inedito che mostra la storia dal punto di vista di chi l’ha subita e restituisce dignità e umanità agli androidi, spesso relegati ad uno stato di subordinazione. Le speranze, i sogni e le paure degli uomini d’acciaio sono raccolte in questo archivio del futuro, che svela gli aspetti meno conosciuti della “Rivolta del Silicio”.

Testo alternativo

THEN & NOW di Giulia Tata e Antonino Torrisi

Regia : Giulia Tata, Antonino Torrisi

Sceneggiatura : Giulia Tata, Antonino Torrisi, Andrea Tufo

Durata : 19 min

Lingua : Italiano

Genere : Sci-fi

Formato dell’originale : Digitale (1920×1080 25p)

Sistema : PAL

Colore : Colore

Dimensioni : 16:9 (4:3 in croplines)

Formato di proiezione : Proress, H264, dvd

CAST

Afel : Mamadian Diallo

Voce : Ludovico Versino

CREW

Fotografia, Compositing e Grading : Antonino Torrisi

Montaggio Marco Signoretti

Musiche Enrico Orlandi

Produttore Esecutivo Chiara Iaccarino

Suono Ivano Staffieri

Operatore Enzo Emilio Parente

Costumi Luchino Masetti

Scenografia Fabrizio Piergiovanni

Trucco Virginia Lo Russo

Mix Marco Saitta

Aiuto Regia Agnese Draicchio

In un futuro distopico, alieni in fuga da un pianeta distrutto hanno invaso pacificamente la Terra, presentandosi come portatori di progresso e nuove tecnologie e ottenendo da subito piena collaborazione da parte degli esseri umani. Afel, un ragazzo terrestre senza patria ne radici, nel suo vagabondare per il mondo è testimone di come la razza umana si sia fatta progressivamente soggiogare e ridurre in schiavitù in nome di un progresso che ha finito col distruggere il pianeta e il suo ecosistema.

Coinvolto suo malgrado nelle proteste e poi nei successivi scontri tra umani e alieni, Afel prenderà infine la decisione di schierarsi e combattere per la salvezza dell’umanità. La sua decisione lo porterà a scontrarsi faccia a faccia con uno degli alieni, in un incontro che deciderà le sorti della razza umana.

Venerdì 16 ottobre 2020

MASSIMINO di Piero Li Donni

Regia: Pierfrancesco Li Donni

Anno di produzione: 2017

Durata: 18′ 52”

Tipologia: documentario

Genere: docufiction/politico/sociale

Paese: Italia

Produzione: AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico; in collaborazione con Rai Teche

Formato di proiezione: HD, colore

Ettore Scola, nel 1973, realizza il film Trevico-Torino storia di Fortunato, ragazzo meridionale in cerca di lavoro e certezze nella capitale italiana della catena di montaggio. Dieci anni dopo, Scola torna a Torino per girare il documentario di propaganda Vorrei che volo commissionatogli dal Partito Comunista Italiano.

In quel film, il piccolo protagonista, Massimino, incarna la speranza di un futuro migliore.

Quarant’anni dopo, Massimino ha passato più di metà della sua vita tra il carcere e il collegio.

“Massimino” parte dalla rielaborazione del materiale d’archivio di Trevico e Vorrei che Volo tessendo un confronto impietoso tra passato e presente, attraverso la paradigmatica condizione umana di quel bambino divenuto adulto.



MIRABILIA URBIS di Milo Adami

Mirabilia Urbis è l’immaginario viaggio a ritroso tra le fotografie, gli appunti, le lettere, i ricordi, i pensieri e gli articoli scritti da Antonio Cederna (1921-1996) sul disastroso sviluppo urbanistico della città di Roma. Come rileggendo gli appunti di un taccuino privato, la voce dell’attore Giuseppe Cederna, figlio di Antonio, torna sulle memorie e le pagine scritte dal padre, guidato dai suoni e dai filmati d’archivio, nonché dalle recenti immagini dei mega insediamenti urbani e commerciali costruiti a Roma nell’ultimo decennio. In Mirabilia Urbis il tempo è come sospeso in un passato che torna presente, e in un presente che sembra passato, con la viva speranza che, nelle parole di Cederna, si possa ritrovare uno spirito comunitario oggi sopito dalla rabbia e dal risentimento.

Cast

Soggetto e regia: Milo Adami

Con: Giuseppe Cederna

Montaggio: Valeria Sapienza

Fotografia: Altrospazio – Davide Franceschini e Federico di Iorio

Sound Design: Matteo Bendinelli

Musiche: Alvin Curran

Suono in presa diretta: Biagio Gurrieri

Produzione esecutiva: Chiara Iaccarino

Color: TTPixel – Vincenzo Marinese

Ricerche archivio Cederna: Maria Naccarato

Sabato 17 ottobre 2020

IN HER SHOES di Maria Iovine

Prodotto da AAMOD Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico

con il sostegno di REGIONE LAZIO SIAE LUCE CINECITTA’ CINETECA SARDA

in collaborazione con DERIVA FILM SRL GREVE 61 OFFICINA VISIONI SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA GIAN MARIA VOLONTE’

Con

GABRIELE SANGRIGOLI

CHRISTIAN e MANUEL PORZIO

Soggetto e Sceneggiatura

MARIA IOVINE

Consulente ai testi

SILVESTRO MACCARIELLO

Regia

MARIA IOVINE

Musiche PAKY DI MAIO Suono

ERIC GUERRINO NARDIN

Mix

MARCO SAITTA

Produzione Esecutiva

CHIARA IACCARINO

Direzione ANTONIO MEDICI

Organizzazione

PAOLA SCARNATI

AURORA PALANDRANI

Sviluppo

MONICA REPETTO

Referenti per l’Archivio AAMOD

LETIZIA CORTINI

CLAUDIO OLIVIERI

Referenti per l’Archivio Luce-Cinecittà

CRISTIANO MIGLIORELLI

In un mondo distopico in cui le donne ricoprono ruoli di potere e gli uomini si occupano della famiglia, Domenico si racconta alla figlia a partire da un tenero ricordo. In una lettera rivive la gioia della sua nascita, la sua infanzia, i sogni di una famiglia felice, ma anche le rinunce dolorose di padre e marito che hanno soffocato le sue reali aspirazioni e desideri.

Attraverso immagini d’archivio, In Her Shoes riscrive la Storia: gli uomini uniti in un movimento di liberazione. Le immagini del nostro passato non raccontano più chi siamo, ma ci lanciano una sfida: cosa avrebbero fatto gli uomini se si fossero trovati nella posizione delle donne? Si sarebbero uniti per far sentire le loro voci? E le donne sarebbero state a guardare o avrebbero preso coscienza del loro privilegio?



FUORI PROGRAMMA di Carla Oppo

Nazione: Italia

Anno: 2017

Durata: 16’

Regia, soggetto, sceneggiatura: Carla Oppo

Montaggio: Lorenzo Conte

Musiche: Pierluigi Orlando

Suono: Alessio Fieno, Marco Volpi

Voce: Fabio Ulleri

Organizzazione di produzione: Paolo Fragomeni

Missaggio: Marco Saitta

Correzione colore: Germano Evangelisti

Produzione: Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico

Colonie estive, anni ‘50. I giochi di prestigio di un bambino divertono i compagni.

Una voce matura intraprende un viaggio nella memoria: i giochi, i doveri, le aspettative, le incursioni degli adulti nell’universo infantile. Un intimo resoconto delle vacanze, fino a quando i ricordi non perdono solidità per farsi onirici, liquidi, liberi.

Domenica 18 ottobre 2020

SUPEREROI SENZA SUPERPOTERI di Beatrice Baldacci

scritto e diretto da Beatrice Baldacci

con: Beatrice Baldacci, Alessandra De Bonis, Teresa Del Pozzo

prodotto da Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio E Democratico

con il sostegno di: SIAE e MIBACT

in collaborazione con: Regione Lazio, Istituto Luce Cinecitta’

distribuito da Elenfant Distribution

montaggio: Isabella Guglielmi

montaggio del suono: Francesco Murano

missaggio: Fabio Chiossi

supervisione del progetto: Luca Onorati

Grafiche e contenuti: Beatrice Baldacci

Grafica Pressbook: Marino Spitoni (RrO)

DCP: Corrado Iuvara Post Production

Sottotitoli: Mario Grassi

Organizzazione: Antonio Medici Paola Scarnati

Produzione: Luca Ricciardi, Aurora Palandrani, Matteo Angelici

Durata: 13 minuti

Produzione: ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO

resp. Luca Ricciardi

Distribuzione: ELENFANT DISTRIBUTION (www.elenfantdistribution.com)

Qualcuno inserisce una VHS in un videoregistratore.

La cassetta va in play, sullo schermo compaiono immagini di ogni tipo. Le immagini sono rovinate, spesso indecifrabili. Sono i ricordi d’ infanzia di Beatrice. Come le VHS inevitabilmente rovinate dal tempo, allo stesso modo lo sono i suoi ricordi d’infanzia. Inizia così un percorso di elaborazione personale in cui rivive il rapporto con la madre malata. La ricerca è faticosa, le immagini si mischiano e si ricompongono assumendo significati del tutto nuovi. Grazie a questa dolorosa ricerca, ricostruisce la propria narrazione più intima per ritrovare ciò che aveva perduto.

Lunedì 19 ottobre 2020

ANCHE GLI UOMINI HANNO FAME di F. Lorusso, G. Licchelli, A. Settembrini

SCRITTO E DIRETTO DA Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini

PRODOTTO DA Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico IN ASSOCIAZIONE CON Broga Doite Film

CON IL CONTRIBUTO DI Istituto Luce-Cinecittà

CON IL SUPPORTO DI Scuola Holden

CON Leonardo Bisanti “Nardo” Domenico Profico “Mimmi”

MONTAGGIO Gabriele Licchelli

FOTOGRAFIA Francesco Lorusso

MUSICA Antongiulio Galeandro

MONTAGGIO DEL SUONO Simone Altana

ORGANIZZAZIONE Andrea Settembrini

ANNO 2019

LINGUA Italiano / Dialetto

SOTTOTITOLI Italiano / Inglese

DURATA 20

TRAILER https://bit.ly/2V0U8d7

DISTRIBUZIONE Broga Doite Film

Tra la fine degli anni ’60 e gli inizi degli anni ’70 il Salento è stato una delle regioni più povere d’Italia.

La fame ha costretto circa 150mila persone a lasciare la propria terra per cercare fortuna all’estero. A Gagliano del Capo, un paesino nel profondo sud, c’è chi ha deciso di partire e chi, invece, di restare.

Nell’estate del ‘73 Nardo, dopo aver rinunciato al sogno di fare film e di comprare il cinema del paese, solleva per la prima volta la serranda del Bar Bielle 2000, che a distanza di 45 anni è ancora lì, al centro di Gagliano.

Tra i frequentatori abituali del bar, c’è Mimmi, un uomo pacato, con il baffo e le gambe che non gli reggono più dopo 15 anni in Svizzera.

Mimmi è partito a 17 anni, e per sette ha lavorato al traforo del San Gottardo, fino alla rottura non gli resta che il terribile ricordo della morte di un amico ucciso durante il lavoro.

“Anche gli uomini hanno fame” è un racconto intimo della quotidianità di Nardo e Mimmi, amici di lunga data, in una giornata d’estate in cui il presente e il passato si mescolano nel tempo dell’esperienza e della memoria, e mostrano i

punti di contatto di due vite così diverse eppure così vicine.



DOMANI CHISSA’, FORSE di Chiara Rigione

Regia: Chiara Rigione

Anno di produzione: 2019

Durata: 15′ 49”

Tipologia: documentario

Genere: sociale

Paese: Italia

Produzione: AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico

Distributore: n.d.

Data di uscita:

Formato di proiezione: HD, colore

L’opera è un’indagine poetica che parte dall’inchiesta di Ansano Giannarelli “Tv in paese”, girata nel ‘61 a Vallepietra, paesino a pochi chilometri da Roma che allora aveva il primato di antenne televisive in rapporto al numero di abitanti. Da quella ricerca rivolta al racconto dei cambiamenti che il boom economico avrebbe portato con sé nel mondo contadino, il lavoro evoca invece un mondo quasi cristallizzato nel tempo. “La negazione di tutto il processo di modernizzazione che mi ero immaginata – spiega la regista, che sarà presente alla serata – mi ha portato a raccontare quella sensazione, la storia di un paese dove il passato risuona come se non fosse mai scomparso”.