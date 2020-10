Share Facebook

Twitter

Pinterest

Film, videogames, contest, laboratori, incontri

A Milano e online

Cineteca Milano MIC

Cineteca Milano MEET

Cineteca Milano METROPOLIS

www.cinetecamilano.it

www.discord.com

1 – 8 novembre 2020

Piccolo Grande Cinema – il festival delle nuove generazioni ideato e organizzato da Cineteca Milano, torna dall’1 all’8 novembre 2020 con l’edizione n. 13, dedicata a CineGiochi e VideoMondi.

Grandi protagonisti del Festival saranno i migliori film internazionali per bambini e ragazzi, le opere prime e seconde di registi italiani ed europei rivolte a un pubblico adulto e un’ampia sezione dedicata ai videogames. L’intento di questo connubio fra cinema e videogames è quello di esplorare i terreni comuni dal punto di vista dell’immaginario, delle competenze professionali, dei rispettivi linguaggi, della creatività e della gaming education.

Il Festival, destinato ad un pubblico giovane, alle famiglie, alle scuole e agli appassionati di cinema e videogiochi di tutte le età, si svolgerà in modalità on site (a Milano presso Cineteca Milano MEET, Cineteca Milano MIC e Cineteca Milano METROPOLIS) & online, grazie alla piattaforma streaming di Cineteca Milano, che durante il lockdown ha regalato l’esclusiva opportunità di esplorare online uno degli archivi storici di film più antichi d’Europa, contando oggi su 300 mila iscritti e oltre 10 milioni di visualizzazioni. Per questa occasione, il sito cinetecamilano.it accoglierà i propri utenti grandi e piccoli con una grafica originale, firmata dallo studio francese Mad Pumpkins, pensata per migliorare e stimolare l’interattività e l’esperienza del Festival, anche da remoto. Parte del Programma del Festival si svolgerà poi più tradizionalmente in sala per non rinunciare a vivere la magia del cinema nella sua sfera collettiva.

PROGRAMMA CINEMA

🟠 on site & online – Concorso Lungometraggi Rivelazioni: film europei, prime o seconde opere. Tra gli 8 film in gara, Cat in the Wall (Vesela Kazakova, Mina Mileva, Bulgaria, 2019), proveniente dal Trieste Film Festival in Tour, cinica e ironica opera su welfare, brexit e convivenze multiculturali, Il dente del giudizio di Gregorio Sassoli (IT, 2019), in tour in diversi festival internazionali, una storia di formazione ambientata tra Bologna e Manhattan, Volcano del noto documentarista ucraino Roman Bondarchuk, un viaggio nella steppa tra fantasia e realtà.

🟠 on site & online – Anteprime Family dei più bei titoli in uscita, tra cui: Marona’s Fantastic Tale, il nuovo e straordinario film d’animazione di Anca Damian con una poesia grafica e musicale molto creativa – White Snake di Amp Wong, anteprima italiana proposta dal Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina nell’ambito della rassegna “Autunno 2020, ritorno in sala!”, in collaborazione con l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano e Visioni Fantastiche – Babyteeth di Shannon Murphy, il cui giovane attore protagonista, Toby Wallace, ha vinto il Premio Marcello Mastroianni allo scorso Festival di Venezia – Il futuro siamo noi di Gilles De Maistre, il documentario che dà voce ai bambini di tutto il mondo impegnati in cause umanitarie – Versi perversi, tratto dall’omonimo libro di Roald Dahl.

🟠 online – Concorso Lungometraggi CineCineMondo Kids: film internazionali in anteprima rivolti a bambini (età elementare e media). Tra i film in gara Sune – Best Man, film svedese passato allo scorso Festival di Berlino su una turbolenta gita scolastica.

🟠 online – Concorso Lungometraggi CineCineMondo Teens: film internazionali in anteprima rivolti a bambini e ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Tra i film in gara The Earth is Blue as an Orange dell’ucraina Iryna Tsilyk, miglior film del concorso World Cinema Documentary allo scorso Sundance Film Festival.

🟠 on site – Omaggio a Quentin Dupieux, il più visionario e geniale autore europeo contemporaneo, con 8 opere in versione originale.

🟠 on site – Omaggio a Gianni Rodari in 5 film in occasione del centenario dalla nascita.

🟠 on site – rassegna dedicata a 10 grandi classici sull’infanzia dagli anni Trenta agli anni Settanta. Tra i titoli:

Zero de conduite (Vigo, 1933), Zazie nel metro (Malle, 1960), Infanzia (Tarkovskij, 1962), Il signore delle mosche (Brook, 1963).

🟠 on site – speciale programma di film per bambini e ragazzi in Virtual Reality per immergersi in un’esperienza interattiva unica!

🟠 online – 5 conferenze internazionali con focus sul tema Film Education, per riflettere insieme sul futuro dell’alfabetizzazione cinematografica e audiovisiva. Le conferenze sono inserite nell’ambito di The Film Corner, il progetto internazionale che prevede la realizzazione di una piattaforma online interattiva per l’educazione cinematografica e dal 2017 coinvolge istituzioni da 6 paesi europei nell’ambito del programma Europea Creativa dell’Unione Europea. I 5 panel saranno dedicati all’utilizzo delle risorse didattiche online per l’educazione cinematografica, alla produzione di audiovisivi in ambito educativo, alla sfida che i festival e le rassegne dovranno raccogliere per rilanciarsi nel futuro e un panel conclusivo dedicato alla cooperazione internazionale in ambito di film education nel quale interverrà Maria Silvia Gatta, rappresentante della Commissione Europea. La conferenza prevede anche una giornata italiana che prevede in apertura un intervento a cura di MIBACT-Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

🟠 online – presentazione in anteprima di (Un)lockedown, il film collettivo girato in classe nel mese di ottobre 2020 da studenti di oltre 30 classi di ogni ciclo scolastico.

🟠 online – Presentazione della library dedicata a cortometraggi e lungometraggi sull’infanzia nel cinema con frammenti, documentari, corti e lunghi, estratti a cura dell’Archivio storico della Cineteca di Milano.

🟠 online – presentazione di 5 cortometraggi originali a tema disagio giovanile girati nelle scuole di Milano in collaborazione con Medicinema e Fondazione di Comunità SudMilano.

PROGRAMMA VIDEOGAMES

🟠 online – CineGameJam: il contest rivolto a gamer dai 12 ai 35 anni, per creare un gioco in 7 giorni ispirato al film preferito. La jam vuole promuovere la valorizzazione delle competenze digitali e la collaborazione a distanza attraverso nuove metodologie informatiche, creando, da soli o in gruppo, un prodotto fruibile dai giovani e/o da tutti coloro che si interfacciano con il mondo interattivo.

🟠 on site – Conferenza online dedicata a videogame, cinema e beni culturali. Interviene Matteo Pavesi (direttore Cineteca Milano), Marco Accordi Rickards (direttore Vigamus di Roma).

🟠 on site – Selezione e presentazione del meglio dei nuovi videogame in uscita prodotti da studi indipendenti italiani e internazionali e Talk sull’importanza narrativa nei videogiochi e la vicinanza con il mondo del cinema a cura di IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia. In anteprima verrà presentata la Demo di Movie Rooms, un nuovo videogame (tuttora in sviluppo) dedicato alle sale cinematografiche a cura dello studio francese Mad Pumpkins in collaborazione con Cineteca Milano. Un Business Management game dove il giocatore deve gestire il proprio Cinema-Teatro, non solo svolgendo attività giornaliere (programmazione di film, scelte pubblicitarie, manutenzione, gestione dei dipendenti e soddisfazione dei clienti) ma anche affrontando problematiche storiche, come l’arrivo della televisione, la guerra, lo streaming illegale, le nuove tecnologie e i sistemi di comunicazione.

🟠 on site – Conferenza online dedicata alle donne professioniste nel cinema e nella produzione di videogames realizzata dall’associazione WIG (Women in Games).

🟠 online – workshop per le scuole in collaborazione con Rome Video Game Lab, la cui terza edizione, tra scienza e fantascienza, si svolgerà in contemporanea al Festival Piccolo Grande Cinema.

🟠 online – Open Day delle Scuole e dei Corsi universitari dedicati al cinema e all’industria dei videogiochi, dove le famiglie e i ragazzi potranno scoprire l’offerta formativa e le possibili specializzazioni in questi due ambiti.

DOVE

ON SITE

🔴 Cineteca Milano MEET (Milano, Viale Vittorio Veneto 2, MM Porta Venezia)

🔴 Cineteca Milano MIC (Milano, Viale Fulvio Testi 121, MM Bicocca)

🔴 Cineteca Milano METROPOLIS (Paderno Dugnano, Via Oslavia 8)

ONLINE

🔴 www.cinetecamilano.it

🔴 discord.gg/ku5mQrt

ACCESSO

🔴 Film on site & online: € 3,00. Consigliato l’acquisto online.

🔴 Laboratori e Incontri on site & online: accesso gratuito su prenotazione

🔴 Conferenze Film Education: accesso libero

🔴 Open Day (online): accesso libero

🔴 CineGameJam: iscrizione gratuita su prenotazione

INFOLINE

🔴 T 02.87242114 (da lun a ven dalle 10.00 alle 17.00)

🔴 info@cinetecamilano.it

⭕ Il Festival applica il protocollo AntiCovid19 in tutte le sue sedi.

⭕ Il programma completo del Festival Piccolo Grande Cinema sarà online su www.cinetecamilano.it dal 20 ottobre 2020.