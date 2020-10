Note Di Viaggio Capitolo 2 di Francesco Guccini direttamente al primo posto

Share Facebook

NOTE DI VIAGGIO

Capitolo 2: non vi succederà niente

La raccolta delle più belle canzoni di Francesco Guccini

prodotte e arrangiate da Mauro Pagani

e interpretate dalle grandi voci della musica italiana

DEBUTTA DIRETTAMENTE AI VERTICI DELLA CLASSIFICA FIMI/GFK

DEGLI ALBUM PIÙ VENDUTI DELLA SETTIMANA

La raccolta è al 1° posto nella classifica vinili

Note di Viaggio – capitolo 2: non vi succederà niente, la seconda parte della raccolta delle più belle e indimenticabili canzoni di Francesco Guccini interamente prodotta e arrangiata da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana, debutta direttamente al 3° della classifica FIMI//Gfk degli album più venduti della settimana, e al 1° posto della classifica vinili.

Tanti gli artisti che hanno voluto rendere omaggio al cantautore partecipando al progetto, uscito il 9 ottobre per BMG: Zucchero (Dio è morto), Fiorella Mannoia (Signora Bovary), Emma e Roberto Vecchioni (Autunno), Vinicio Capossela (Vedi cara), Gianna Nannini (Quello che non…), Jack Savoretti (Farewell), Levante (Culodritto), Mahmood (Luna fortuna), Petra Magoni (Canzone di notte n.2), Ermal Meta (Acque), Fabio Ilacqua e Mauro Pagani (Canzone delle domande consuete) e I Musici (Migranti), per un album che non vuole essere celebrativo, ma guarda al futuro attraverso le canzoni del Maestro.

Un progetto straordinario, interamente realizzato nello storico studio Officine Meccaniche di Milano, che contiene anche il brano Migranti, cantato da Francesco Guccini e i Musici. Una canzone che racconta un tema, quello dell’immigrazione, di forte importanza oggi come un tempo e che si lega senza soluzione di continuità al primo capitolo di Note di Viaggio, la cui copertina – realizzata dallo street artist Tvboy – richiama il tema del viaggio per mare.

E sarà proprio dallo studio di registrazione di Officine Meccaniche che Mauro Pagani dialogherà con Francesco Guccini, in diretta dalla sua casa a Pavana, per l’evento esclusivo online la Feltrinelli in programma giovedì 29 ottobre alle ore 18.30 sulla piattaforma FetrinelliLive (http://live.lafeltrinelli.it/).

A moderare l’incontro il giornalista David De Filippi. I fan di Guccini potranno partecipare acquistando l’album Note di Viaggio – capitolo 2: non vi succederà niente sui siti e-commerce laFeltrinelli.it e IBS.it o direttamente nelle Librerie Feltrinelli. La copia dell’album sarà accompagnata da un codice numerico che consentirà l’accesso all’evento online del 29 ottobre e permetterà anche di rivederlo on demand nei giorni successivi, accedendo con lo stesso codice.