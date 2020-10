Share Facebook

Rinviati a data da destinarsi gli Stati Generali del Mare organizzati da Mareamico

Alla luce delle disposizioni contenute nell’ultimo DPCM e con l’obiettivo di tutelare la salute della collettività, l’Associazione rinvia la XXIX Rassegna del Mare

A seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 19 ottobre 2020, Mareamico ha deciso di rinviare a data da destinarsi la XXIX edizione della Rassegna del Mare, l’appuntamento annuale organizzato dall’Associazione, che si sarebbe dovuta tenere dal 22 al 25 ottobre a Roma.

Questi Stati Generali del Mare sono da sempre considerati uno degli appuntamenti fondamentali del settore, un’occasione per approfondire questioni ecologiche ed economiche, con interventi di esperti, politici e addetti ai lavori italiani e dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e dell’Unione Europea. L’obiettivo dell’evento, nell’anno del trentesimo compleanno di Mareamico, doveva essere implementare e promuovere la collaborazione internazionale sui problemi della conservazione ambientale, delle attività economiche, dell’ecoturismo e soprattutto della pesca, dell’acqua coltura e maricoltura nel Mediterraneo.

“Alla luce delle nuove disposizioni e per tutelare la salute di tutti, abbiamo deciso di rinviare a data da destinarsi l’annuale appuntamento con la Rassegna del Mare. – Ha commentato il Presidente di Mareamico On. Roberto Tortoli– L’impegno per il bene della società è sempre stato al centro del nostro lavoro, e continuerà ad esserlo. In questo momento, abbiamo dovuto anteporre la salute della collettività al bisogno di confronto su tematiche di grande importanza come la tutela dell’ambiente marino e terrestre e la cooperazione tra gli stati. Prossimamente, in ottemperanza delle disposizioni di Governo e di come evolverà la situazione dei contagi, renderemo nota la nuova data degli Stati Generali del Mare”.