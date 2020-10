La nuova proposta della startup veronese Terra Aqua

Per raggiungere questi risultati la società ha lanciato la sua prima campagna di crowdfunding recentemente pubblicata sul portale WeAreStarting, che ha al suo attivo già sei raccolte di successo per start-up e PMI del settore food & beverage.

Attualmente la società ha una rete di oltre 280 partner commerciali, in maggior misura costituiti da storiche botteghe, negozi alimentari, ristoranti, pasticcerie, latterie ed aziende casearie ovvero enoteche e alberghi. Oltre all’e-commerce di proprietà e alla vendita tramite il marketplace Amazon, sono presenti all’estero con due test, uno in Germania ed uno nel Regno Unito. L’obiettivo della startup è presentare l’innovativa linea Coctura al mercato retail specializzato e ampliare la propria offerta, introducendo ulteriori prodotti a completamento della gamma delle confetture extra ed ampliando quelli già esistenti con nuove golosità.

La continua ricerca di innovazione, nonché l’attenzione ai trend del mercato, ha portato Terra Aqua a creare una nuova specialità gastronomica. La nuova linea Coctura è la prima preparazione gastronomica alimentare a base di agrumi destinata alla cucina salata. Una ricetta che nasce dalla combinazione delle esigenze dei clienti più attenti agli zuccheri ed agli ingredienti ovvero dall’esigenza manifestata da alcuni chef di alta cucina che hanno richiesto ad Alessandro Rossi, fondatore di Terra Aqua, un “ingrediente nuovo”, il più naturale possibile, per accompagnare o per realizzare nuove ricette per piatti salati. La nuova linea è stata già testata da diversi chef e pasticceri del Centro e Nord Italia. Tra gli chef italiani che hanno scelto i prodotti di Terra Aqua per arricchire di sapore e profumo le loro ricette, Nizzola Edoardo di Mutty Caffè e Ristorante (Castiglione delle Stiviere – MN), dichiara: “È una materia prima che lascia il segno, che trasformata con rispetto riesce a trasmetterti il sapore della terra”.