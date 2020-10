Martin Jensen, Alle Farben, Nico Santos il nuovo singolo Running Back To You

I DJ e producer MARTIN JENSEN ed ALLE FARBEN uniscono il loro sound alla voce di NICO SANTOS per il nuovo singolo “RUNNING BACK TO YOU”, in radio da venerdì 23/10.

Tra le icone della scena dance con maggiori successi negli ultimi anni, insieme contano più di 2.5 miliardi di stream ed oltre 60 certificazioni tra Oro e Platino.

Dopo le collaborazioni con JAMES ARTHUR, THE VAMPS e JASON DERULO ed i remix per artisti del calibro di KATY PERRY e ED SHEERAN, il DJ danese MARTIN JENSEN è diventato uno degli esponenti più interessanti della scena dance degli ultimi anni. Con il singolo “Solo Dance” ha ottenuto certificazioni multi-platino in oltre 14 paesi.

A rafforzare il suo status non solo di produttore ma anche di intrattenitore e performer è il suo posizionamento al #45 nell’influente DJ Mag Top 100 e l’esibizione in alcuni dei festival più prestigiosi a livello mondiale come Tomorrowland, World Club Dome, Lollapalooza e molti altri.

ALLE FARBEN è uno dei DJ più richiesti in Germania. Oltre ai remix per importanti artisti internazionali quali MARTIN GARRIX e ROBIN SCHULZ ed alle illustri collaborazioni con JAMES BLUNT e STEVE AOKI, il produttore berlinese vanta certificazioni di Platino per i singoli “She Moves (Far Away)” e “Supergirl”.

Nel 2017 si è inoltre aggiudicato il “German Echo Award” nella categoria Dance National. Il suo ultimo singolo di successo “Fading” è arrivato direttamente al #1 nelle classifiche airplay in Germania e Spagna.

NICO SANTOS ha raggiunto il successo internazionale nel 2018 con il singolo “Rooftop”. Dopo diversi posizionamenti nella Top 10 delle chart in tutta Europa, nel 2019 ha vinto il “VEVO DSCVR Artist of the Year Award”. Vanta le collaborazioni con ROBIN SCHULZ, TOPIC e HUGEL ed è stato l’artista con il maggior successo nelle radio tedesche nel 2018, superando artisti del calibro di SAM SMITH ed ARIANA GRANDE.

Il suo omonimo album in studio “Nico Santos”, uscito a maggio, è balzato subito in vetta alle classifiche tedesche, raggiungendo il podio alla posizione #3.

Attualmente NICO SANTOS è uno dei giurati del famoso programma televisivo “The Voice Of Germany”.