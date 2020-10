Share Facebook

Dal 16 al 22 novembre si terrà la dodicesima edizione della Settimana del Baratto.

Un migliaio di B&B Italiani, e diverse centinaia in altri sessanta paesi nel mondo, offriranno alloggio gratuito in cambio di beni o servizi.

Quest’anno la Settimana del Baratto cascherà nel pieno della seconda ondata di contagi da Covid, tanto in Italia che, ancora peggio, negli altri paesi. Se si potrà viaggiare, tuttavia, non approfittare di questo spazio d’evasione a costo zero, sarebbe un vero peccato.

L’autunno e l’inverno rappresentano l’ultimo tratto di quel lungo tunnel che è già durato otto mesi. Bisognerà resistere e percorrerlo fino in fondo e alla fine. Ci auguriamo, per questo, che la settimana del baratto possa consentire a molti, e soprattutto a chi non ha potuto viaggiare durante l’estate, di spezzare questa lunga traversata e poter affrontare la parte di strada che resta con animo più sereno.

Al seguente link troverete un PDF con una selezione di strutture che partecipano all’evento con relative foto e lista dei desideri:

https://www.bed-and-breakfast.it/docs/TopSDB2020.pdf

Le strutture che partecipano sono elencate nei rispettivi siti:

https://www.settimanadelbaratto.ithttps://www.barterweek.com