Annullati i concerti di “Visioninmusica Reloaded”

Il concerto di Pilar di “Visioninmusica Reloaded”, previsto per domenica 25 ottobre alle ore 17:30 all’Auditorium Gazzoli di Terni, è stato cancellato. Gli ultimi provvedimenti e i segnali di forte incremento dei contagi hanno portato la direzione artistica ad una presa di coscienza e responsabilità che ha costretto, per il momento, ad annullare anche il successivo concerto, in programma il 20 novembre. Vi comunicheremo per tempo quando verrà ripresa la rassegna.

