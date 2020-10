Nuovo DPCM del 25 ottobre

Share Facebook

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge

n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in

particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa

del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18

ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020,

n. 258;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attivita’ economiche,

produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle

regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui

all’allegato 9, in relazione alle attivita’ consentite dal presente

decreto;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’

dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei

casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale

rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’

nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede

internazionale ed europea;

Visti i verbali nn. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020

del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e

successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri

dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i

Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei

trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del

turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica

amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli

affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita’ e la

famiglia, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza delle

regioni e delle province autonome;

Decreta: Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio

nazionale