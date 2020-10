“La Scelta” in esclusiva dal 31 ottobre su Raiplay

Un film breve di GIUSEPPE ALESSIO NUZZO con CRISTINA DONADIO, GINA AMARANTE e ANNA BRANCATI una produzione PARADISE PICTURES in associazione con AN.TRA.CINE PRODUZIONI distribuzione internazionale LONDON MOVIE LTD opera realizzata nell’ambito della terza edizione del festival della ricerca e innovazione della UNIVERSITÀ DI FOGGIA opera realizzata in collaborazione con APULIA FILM COMMISSION – CINEPORTO DI FOGGIA, FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA, GRUPPO TELESFORO E GIANNI ROTICE SRL

SINOSSI:

Una favola moderna, ispirata alla storia vera dell’attrice Cristina Donadio.

Una donna si muove pensierosa su un set cinematografico; non riesce a mantenere lucidi i pensieri, come se fosse risucchiata al centro della Terra. In questa giornata particolare, il giorno del controllo, torna indietro nel tempo a quando, da giovane, una zingara le prese la mano e le disse: “Tu dalla vita avrai tutto, grandi fortune e grandi sfortune”…