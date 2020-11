Luciano Ligabue svelata la tracklist di “77+7”

Share Facebook

Una doppia uscita per celebrare 30 anni di una straordinaria carriera

Pochi minuti fa LUCIANO LIGABUE ha svelato sui suoi social la tracklist completa della raccolta discografica “77+7” che contiene i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga, rimasterizzati nel 2020, oltre ai 7 brani inediti che compongono l’album “7”, entrambi in uscita il 4 dicembre.

Ecco la tracklist completa degli 8 CD che compongono la raccolta:

CD 1

Questa è la mia vita – 2. Il giorno di dolore che uno ha – 3. L’odore del sesso – 4. A modo tuo A che ora è la fine del mondo? (It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)) – 6. Viva! – 7. Lambrusco & pop corn – 8. Luci d’America – 9. Cosa vuoi che sia – 10. Cerca nel cuore – 11. Si viene e si va.

CD 2

Urlando contro il cielo – 2. Una vita da mediano – 3. Tutti vogliono viaggiare in prima – 4. Sarà un bel souvenir 5. Bambolina e barracuda – 6. Per sempre Le donne lo sanno – 8. Il mio pensiero – 9. Leggero – 10. Quando canterai la tua canzone – 11. Metti in circolo il tuo amore.

CD 3

Certe notti – 2. Ho perso le parole – 3. Happy Hour – 4. Voglio volere – 5. Quella che non sei – 6. C’è sempre una canzone Non è tempo per noi – 8. G come giungla – 9. Hai un momento, Dio? – 10. Sotto bombardamento – 11. I duri hanno due cuori.

CD 4

Tra palco e realtà – 2. Ho messo via – 3. Eri bellissima – 4. Seduto in riva al fosso – 5. È venerdì, non mi rompete i coglioni – 6. M’abituerò Un colpo all’anima – 8. Quando tocca a te – 9. Sulla mia strada (Live) – 10. Bar Mario – 11. Il sale della terra.

CD 5

Piccola stella senza cielo – 2. Il giorno dei giorni – 3. Il muro del suono – 4. Niente paura – 5. Certe donne brillano – 6. Siamo chi siamo Vivo morto o x – 8. Sono qui per l’amore – 9. Tutte le strade portano a te (Acoustic Live Version) – 10. Salviamoci la pelle!!!! – 11. Ci sei sempre stata.

CD 6

Il meglio deve ancora venire – 2. Ancora in piedi – 3. Ti sento – 4. Non ho che te – 5. Il peso della valigia – 6. Almeno credo Il centro del mondo – 8. La linea sottile – 9. Mi chiamano tutti Riko – 10. Ora e allora – 11. Balliamo sul mondo.

CD 7

Tu sei lei – 2. Marlon Brando è sempre lui – 3. Buonanotte all’Italia – 4. Polvere di stelle – 5. Sono sempre i sogni a dare forma al mondo Libera nos a malo – 7. Made in Italy – 8. Lo zoo è qui – 9. Ho fatto in tempo ad avere un futuro (Che non fosse soltanto per me) – 10. L’amore conta – 11. Sogni di rock’n’roll.

CD 8 (composto dai 7 brani inediti contenuti nell’album “7”)

La ragazza dei tuoi sogni – 2. Mi ci pulisco il cuore – 3. Si dice che – 4. Un minuto fa – 5. Essere umano – 6. Oggi ho perso le chiavi di casa – 7. Volente o nolente.

Il 7, un numero da sempre speciale per l’artista, diventa protagonista di questa doppia uscita discografica per celebrare 30 anni di una straordinaria carriera: l’atteso album di inediti “7”, che contiene 7 brani, spunti che Luciano ha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni, e l’imperdibile raccolta “77+7”.

L’album “7” e la raccolta “77+7” (entrambi pubblicati e distribuiti da Warner Music Italy) sono disponibili in pre-order in tutti gli store digitali: https://ligabue.lnk.to/Sette77

Luciano ha scoperto che i singoli che hanno fatto la sua storia musicale sono proprio 77, fatto davvero incredibile per la combinazione che siano esattamente quel numero e per la quantità che ci fa capire quanto in questi trent’anni in media ogni cinque mesi sia uscito un singolo di Ligabue.

I 77 singoli l’artista li ha tutti riassunti in un’esclusiva raccolta, unitamente al disco con 7 brani inediti tra cui “LA RAGAZZA DEI TUOI SOGNI” (in radio e disponibile in digitale), il cui video è visibile al seguente link:

“7” segna la ritrovata collaborazione tra Ligabue e Fabrizio Barbacci, insieme hanno prodotto l’album e rimasterizzato i 77 singoli che compongono la raccolta.

È inoltre disponibile in libreria e negli store digitali “È ANDATA COSÌ” (Mondadori), l’autobiografia artistica di Luciano Ligabue, scritta a quattro mani con Massimo Cotto, che ripercorre la straordinaria trentennale carriera del “Liga”: canzoni, dischi, concerti, tour, eventi, libri, film e non solo… tra aneddoti, retroscena e dettagli creativi completamente inediti!