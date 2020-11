Static & Ben El x Black Eyed Peas il singolo “Shake ya boom boom”

STATIC & BEN EL lo scorso inverno, dopo averlo presentato sul prestigioso palco di Good Morning America, con Further Up hanno sfiorato la top40 dei brani più suonati dalle radio italiane.

Dopo i successi mondiali di RITMO (feat. J Balvin) e MAMACITA (feat. Ozuna e J. Rey Soul), i BLACK EYED PEAS tornano come feat in SHAKE YA BOOM BOOM, il fortissimo inedito del duo di dj e produttori israeliani STATIC & BEN EL.