Anna online il video del nuovo singolo “Fast”

Il brano già disponibile in radio e in digitale. È stato inserito nelle playlist di Spotify in Germania, Francia, Svizzera, Grecia, Danimarca e nella New Music Friday Global

È online il video ufficiale di “FAST”, il nuovo singolo inedito di ANNA già disponibile negli store digitali e per la programmazione radiofonica (vir.lnk.to/FAST).

Il brano, prodotto da Young Miles, segna un cambio di sound e di contenuti per ANNA, dimostrando come questa giovane artista voglia continuare a sperimentare e mettersi alla prova in nuovi mondi e contesti artistici.

Il brano è stato inserito nelle playlist di Spotify in Germania, Francia, Svizzera, Grecia, Danimarca e nella New Music Friday Global.

Il video, realizzato rispettando tutte le misure di sicurezza a tutela del contenimento del virus COVID-19, è

stato girato a Milano e diretto da LateMILK e prodotto da Borotalco.TV.

Questi i crediti completi:

Una produzione Borotalco.Tv

Regia: LateMILK

Suerv: Enrico Yaay

Executive Producer: Matteo Stefani, Andrea Biscaro

DOP: Dario Scommegna

Producer / Direttore di produzione: Giuditta Mauri

Producer / 1st AD: Giulia Pacioni

Creative producer: Alessandro Guida

Focus Puller /1st AC Day 1: Milos Rimini

Focus Puller /1st AC Day 2: Giuseppe Torsello

2nd AC: Martina Zerpelloni

Capo elettrico: Gabriele Leone

Gaffer: Francesco Gentili

Elettrici: Gabriele Caiola, Stefano Arosio

3D artist: Nicholas Cravedi

VFX2D: Daniele Bagolin

Styling: Simone Furlan

Assistenti stylist: Federica Folino, Giorgia De Bari

Make-Up Artist: Assia Caiazzo

Ass. Makeup: Manuel Farro

Set Design: Greta Gasparini

Ass Set Designer: Fabiana Mazza

Ass. Produzione: Vittorio Avondo, Chiara Mirabella, Lorenzo Basso, Jasmine Turani

Editor: Jacopo Ramella Pajrin

Sound Design: Andrea Sabbatini

Fotografo HDR: Riccardo Melon

Colorist: Diego La Rosa

Fotografo di backstage: Antonio De Masi

Casting: Persona, Marina Boetti di SQ kids

Coordinatore animale di scena: Mirko Darar per Tartaguida

Auto di scena: Vague

Amministrazione: Agnese Incurvati, Annamaria Modica

Service: Videodesign

ANNA wears total look GCDS

“FAST” arriva dopo il featuring con GUÉ PEQUENO in “BLA BLA”, brano prodotto da Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti che ha totalizzato ad oggi 3 milioni tra stream e views(https://vir.lnk.to/blabla) che a sua volta arrivava dopo la collaborazione con THE NIGHT SKINNY, produttore del freestyle che ANNA ha firmato per la serie RED BULL 64 BARS e che ha aperto la nuova stagione di uscite della rapper spezzina.

In pochi mesi ANNA è passata dall’essere una sconosciuta appassionata di Rap di La Spezia alla 16enne più conosciuta di Italia grazie a “BANDO” brano che dal debutto lo scorso 31 gennaio ha totalizzato oltre 59 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali a cui si aggiungono le oltre 34 milioni di views su YouTube.

Il successo è arrivato prima di tutto in Italia dove “BANDO” – ad oggi certificato PLATINO – ha regalato ad Anna un vero e proprio record: è la più giovane artista mai arrivata al n.1 della classifica ufficiale singoli del nostro paese (rimanendoci peraltro per ben 3 settimane). Alla classifica ufficiale (dove Anna è arrivata al n.1 anche con la versione remix di “BANDO” con Gemitaiz e Madman) ovviamente si sono aggiunte anche quelle dei principali store digitali, Spotify e Apple Music, dove “BANDO” ha raggiunto la vetta.

Ma non è tutto: lo streaming non ha barriere e “BANDO” ha superato i confini nazionali per entrare nelle playlist di tutto il mondo (Danimarca, Francia, Stati Uniti, Svizzera – dove è stata certificata Platino, Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan) sia nella versione originale che nei remix pubblicati in Germania con MAXWELL, in Gran Bretagna con ENDOR (brano che anche il leggendario PETE TONG ha passato nel suo programma Radio sulla BBC), in Francia con JUL e in America con RICH THE KID.

Classe 2003 con già oltre 494 mila follower su Instagram, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre Dj e una passione coltivata fin da piccola per l’urban americano. In questi mesi oltre alle collaborazioni su “BANDO”, Anna ha partecipato al remix di “Hasta la vista” di GHALI, al brano della DARK POLO GANG “Biberon” e al remix di “TWERK” con Mambolosco e Boro Boro.

La collaborazione con Red bull (64 Bars è una sfida creativa che mette a dura prova gli artisti nel comporre 64 barre valorizzando tecnica e punch line. Ad oggi i nomi che sono stati invitati a partecipare sono i più apprezzati del rap game come ad esempio Gué Pequeno, Lazza, Marracash, Dani Faiv, Frah Quintale) è stata la risposta di ANNA alle molte critiche che il mondo social le ha mosso in questi mesi, dopo il successo ottenuto da “BANDO”.

Per tutte le 64 barre, Anna dimostra di essere all’altezza del rap game nazionale e la base di Night Skinny permette alla giovane diciasettenne di dar sfogo alle sue abilita nel fare rap ma anche nel creare melodie accattivanti.

E la storia continua…