Milano Music Week 2020 online edition

Al via dal 16 al 22 novembre 2020 l’appuntamento con la settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti, quest’anno più che mai impegnata a porre le basi di una necessaria ripartenza dell’intero settore musicale.

Sostegno al lavoro ed eventi in digitale al centro della quarta edizione, con un palinsesto quotidiano di appuntamenti in streaming tra panel, workshop formativi, incontri, concerti e dj set.

Ad aprire la MMW20 un opening istituzionale sugli scenari futuri del settore musicale nell’epoca Covid.

Tanti gli appuntamenti e gli ospiti: dagli MMW Incontra di quest’anno – con Negramaro, Ghemon, Max Pezzali, Edoardo Bennato e Diodato, che concluderà la serie di incontri – alla serata omaggio a John Lennon a 80 anni dalla sua nascita.

Dopo il successo dell’edizione 2019, che ha ospitato oltre 300 eventi in più di 120 location coinvolgendo l’intera città metropolitana, Milano Music Week torna dal 16 al 22 novembre con una speciale edizione online, riorganizzata in modalità digitale per adattarsi alla difficile situazione imposta dalla pandemia. Mai come quest’anno sarà un momento centrale di condivisione e di confronto, per contribuire alla necessaria ripartenza dell’intero settore, e per riportare la musica – in tutte le sue forme e nel migliore dei modi – al pubblico, unico vero destinatario del lavoro di questa importante filiera.

Obiettivo dell’iniziativa – promossa da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), ASSOMUSICA (Associazione di organizzatori e produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo), con il supporto di SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e il patrocinio del MiBACT Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo – è quello di offrire in primo luogo un programma di workshop, webinar e conferenze rivolto a coloro che lavorano nella filiera e a tutti gli amanti della musica sui temi dei futuri scenari del settore: live streaming, intelligenza artificiale, gaming, tecnologie dei diritti, copyright, pirateria, gender gap, management e talent scouting, tra gli altri, per sottolineare il valore della musica in tutti i suoi aspetti e le figure professionali tradizionali ed emergenti dell’industria musicale.

La MMW20 si svilupperà attraverso un palinsesto di eventi in streaming – fra cui panel, workshop formativi, incontri, showcase e dj set – che potranno essere seguiti online sul nuovo canale ufficiale Youtube e il sito www.milanomusicweek.it. La riorganizzazione in modalità digitale di tante iniziative musicali, e dell’intera Milano Music Week, offrirà in un prossimo futuro l’occasione di espandere la manifestazione all’interno del territorio nazionale e all’estero, tenendo fede alla vocazione internazionale che MMW ha da sempre come obiettivo.

A partire dalla profonda trasformazione che la filiera musicale sta vivendo, l’intento è quello di permettere che la fase di blocco forzato del settore possa divenire un momento di rilancio e approfondimento formativo, creando nuove opportunità per i professionisti del settore. I protagonisti della Milano Music Week, potranno così confrontare le proprie competenze ed esperienze con esperti italiani e internazionali nei vari segmenti di attività.

Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, afferma che: “Milano Music Week vuole raccontare tutte le professioni connesse all’attività artistica: dai cantanti ai musicisti, dagli autori ai tecnici, passando per i discografici, i promoter, gli addetti alla comunicazione e molti altri ancora. Tutte queste attività legate alla produzione e allo spettacolo generano reddito e sviluppo economico, e sono fondamentali per una città come Milano, da sempre votata alla creatività. Il loro lavoro è infatti essenziale non solo perché produce una proposta culturale necessaria alla crescita della comunità, ma anche perché è funzionale al suo equilibrio sociale ed economico. L’edizione di quest’anno, quindi, che vede il mondo dei lavoratori del settore affrontare una situazione molto difficile, sarà importante per gettare le basi per nuove idee e strategie, in modo da riportare il lavoro al centro della musica”.

“Questa edizione così particolare di Milano Music Week, che avrebbe dovuto rappresentare un importante segnale di ripartenza di tutta la filiera musicale, ma che in seguito alle ultime disposizioni dovrà fare a meno degli eventi live, vogliamo che serva comunque come momento di importante riflessione e di dialogo, anche istituzionale, sulla gravità della situazione per il mondo della musica e dello spettacolo. È il momento di far capire al mondo che la musica è lavoro, preparazione, fatica, serietà, impegno, professionalità. Senza lavoro la musica muore, senza la musica non viviamo noi”, dichiara Luca De Gennaro, curatore artistico della Milano Music Week e VP Talent & Music ViacomCBS Networks per Sud Europa e Medio Oriente.

Se la terza edizione aveva come slogan “Music lives here”, quello dell’edizione in epoca Covid-19 sarà “Music works here”, per dimostrare ancora una volta la centralità di Milano, sede dell’industria musicale e creativa.

Non a caso le novità di questa edizione partono dalla stessa nuova immagine guida curata da Daniele Amedeo, che quest’anno nasce da un video: l’inedito punto di vista è quello di un lavoratore dello spettacolo, dello stage-manager che ha preparato il palco, del backliner che ha portato gli strumenti, dello stage-hand che aiuta tutti i processi di produzione. “Una prospettiva ribaltata per un concerto senza musica”.

Daranno il via alla MMW20 i promotori della manifestazione durante l’opening istituzionale, insieme alle istituzioni milanesi, a Innocenzo Cipolletta, Presidente Confindustria Cultura Italia, a Frances Moore, CEO IFPI (Federazione Industria Fonografica Internazionale) e ad alcuni rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo. Tema centrale dell’incontro – trasmesso in diretta streaming – sarà infatti “La Musica nell’era Covid”, con l’obiettivo di esplorare gli scenari futuri del settore musicale a partire dalle sfide imposte dalla pandemia.

Il calendario degli eventi musicali della Milano Music Week offrirà per la prima volta molti eventi fruibili via streaming, tra performance dal vivo, showcase, dj-set, incontri con artisti ed eventi speciali.

Grazie al consolidato appuntamento MMW Incontra – format ideato da Milano Music Week – per tutta la settimana il pubblico avrà l’opportunità di scoprire, attraverso speciali incontri in streaming, la musica e gli aneddoti più curiosi della carriera e della vita di straordinari artisti. La quarta edizione vedrà protagonisti importanti artisti della scena musicale italiana come Negramaro, Ghemon, Max Pezzali, Edoardo Bennato – in una edizione speciale di “Ascoltiamo un disco”, appuntamento mensile di Mare Culturale Urbano curato e condotto da Luca De Gennaro – e Diodato che concluderà questa serie di incontri. A questi appuntamenti si aggiunge anche lo speciale MMW incontra New Gen a cura di Filippo Grondona – tra i conduttori radiofonici più giovani d’Italia – che vedrà come protagonisti Cara, Alfa e Federica Carta.

Main content partner dell’iniziativa, anche quest’anno torna dal 17 al 19 novembre Linecheck Music Meeting and Festival, la principale music conference italiana, una virtual square dedicata alla musica, al mercato e alla filiera con panel, masterclass e showcase in diretta streaming su linecheck.it. Prodotto da Music Innovation Hub Impresa Sociale, quest’anno il tema portante di Linecheck è “Sound Values”. Alla sera, dopo il meeting inizia il Music Festival, con una line-up d’avanguardia composta da showcase di artisti affermati insieme alle novità più interessanti del panorama europeo come: Birthh, Cecilia, Camilla Sparksss, Fuera, Fivequestionmarks, Godblesscomputers, Kharfi, Ko Shin Moon, Los Bitchos, Marta DG, Mòn, MYSS KETA, Neue Grafik Ensemble, Penelope Isles, QuinzeQuinze, Speranza e molti altri.

Dai webinar ai panel, anche per questa edizione i contenuti formativi proposti dalla MMW sono prodotti dagli educational partner CPM Music Institute, SAE Institute e ALMED – Master In Comunicazione Musicale e grazie all’apporto dei promotori e di altri partner coinvolti nell’iniziativa.

MMW20 ospiterà inoltre una serie di incontri che avranno come protagonisti alcune fra le principali realtà nate a sostegno dei lavoratori del settore musicale e dello spettacolo in questo periodo difficile, come ad esempio l’appuntamento a cura di BAULI IN PIAZZA, l’associazione culturale che ha dato vita al recente movimento di protesta dei lavoratori del settore, e il panel “Lavoratori della musica uniti” a cura de LA MUSICA CHE GIRA – la piattaforma di confronto tra i lavoratori della musica nata proprio per supportare e rilanciare il settore – e quello a cura del FAS Forum Arte e Spettacolo, al quale aderiscono oltre 50 associazioni, organizzazioni e realtà appartenenti alla filiera dello spettacolo con l’obiettivo finale di dare vita a un sistema nuovo attraverso un progetto di riforma strutturale del mondo dello spettacolo.

Non mancheranno gli appuntamenti speciali come “LENNON80”, una vera festa in puro stile Rock’n Roll organizzata e prodotta da LIVE ALL per celebrare gli 80 anni della nascita di John Lennon. I capolavori del grande artista saranno interpretati da una resident band composta da: Roberto Angelini (Propaganda Live), Gianluca de Rubertis, (Il Genio), Roberto Dell’Era (Afterhours, The Winstons), Danysol, Sebastiano Forte, Walzer, Enrico Gabrielli, (Calibro 35, PJ Harvey), Lino Gitto (The Winstons) e Andrea Pesce (Tiromancino). Ad oggi l’evento vede confermati Morgan, Arisa, Selton, Noemi, Federico Poggipollini, Cristiano Godano, Dente, Omar Pedrini, Ketama126, Galeffi, Leo Pari, Camilla Magli, Filippo Graziani. L’evento sarà trasmesso in live streaming sulla piattaforma LIVE ALL (www.live-all.com) e tutto il ricavato – al netto delle spese di produzione e SIAE – sarà devoluto al “Fondo Covid-19, Sosteniamo La Musica”, promosso da Music Innovation Hub e sostenuto da FIMI, nato con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore musicale in questo momento di crisi globale.

DREAM HIT – nuovo format, prodotto da DOOM Entertainment – riaccenderà i riflettori sul “mestiere” della musica, dalla ricerca del talento fino al palcoscenico di un concerto. DREAM HIT – THE SOCIAL TALENT sarà quindi “inaugurato” da un concerto vero e proprio, rigorosamente accessibile a tutti grazie allo streaming, con una line up stellare: Achille Lauro, Mahmood, M¥SS KETA, Carl Brave, BEBA e molti altri.

“FIGHT! – IS HipHop Alive?” sarà invece uno speciale talk show condotto dal rapper Othelloman in compagnia di ospiti speciali. L’evento, che avrebbe dovuto tenersi dal vivo sul palco di Mare Culturale Urbano, a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 è stato rimodulato per essere svolto totalmente online potendo allargare il bacino di utenza dei partecipanti a tutta Italia.

MMW20 non dimentica il pubblico dei più piccoli e ospiterà un’edizione speciale di “Rodari Rocks”, format nato nell’anno delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari. Nell’ambito della settimana della musica tutte le sere alle 21 Jack Jaselli, Alessio Bertallot, Anna Belle e molti altri racconteranno la fiaba della buona notte. Domenica 22 novembre sul canale Youtube ufficiale di Milano Music Week verranno trasmesse tutte le puntate del progetto ideato da Mimmi Maselli.

Uno speciale palinsesto firmato Billboard, media partner dell’iniziativa, proporrà al pubblico per tutta la settimana della musica un ricco programma di eventi fra panel al Rocket Milano e showcase con importanti artisti come Boosta, Boro Boro, Francesco Gabbani, Ibisco, Lil Jolie e Mameli che si esibiranno in diretta streaming dai piani alti della suggestiva Torre Galfa.

Rockol, che rinnova la tradizionale media partnership con Milano Music Week, presenterà invece una serie di appuntamenti all’interno della Rockol Bubble, il luogo virtuale dove approfondire i temi forti e le dinamiche di cambiamento della musica.

Torna anche quest’anno Santeria con adidas per un’edizione tutta digitale del format “adidas Originals meets Santeria” con tre giorni – dal 19 al 21 novembre – di masterclass, dirette Twitch, live ed interviste con le migliori etichette italiane e i nuovi artisti della scena musicale.

Un’edizione speciale che racconta le etichette Bomba Dischi, Undamento, Thaurus e fa emergere i nuovi artisti della scena italiana.

Anche IMAGinACTION – festival internazionale del videoclip – sarà presente alla Milano Music Week con un evento speciale che vedrà la partecipazione di importanti artisti del panorama musicale italiano come Malika Ayane e Fabrizio Moro.

“From Milan with Love: Next Gen” sarà invece un evento digitale live realizzato da AC MILAN e ROC NATION per sostenere il talento giovanile, unendo la potenza aggregativa della musica con i valori cardinali dello sport.

Seppur presenti in streaming a causa della pandemia, MMW20 coinvolgerà tantissimi luoghi metropolitani dove ogni giorno si produce cultura e intrattenimento.

Quest’anno la splendida Terrazza Martini avrebbe dovuto essere la casa della Milano Music Week: gli ultimi piani del grattacielo di Piazza Diaz diventeranno infatti, in questa edizione online della manifestazione, la sede speciale da cui guardare la Milano della musica.

Tornano diversi luoghi di riferimento della manifestazione tra cui il quartiere di Nolo che, anche per questa edizione, presenterà uno speciale palinsesto di eventi in live streaming all’insegna della musica tra djset, live e workshop.

Tante le partnership di rilievo che accompagneranno la MMW20. Anche quest’anno SEAT Italia è sponsor partner della Milano Music Week, confermando il suo sostegno al mondo della musica. La casa automobilista di Barcellona propone al pubblico un’inedita versione del SEAT MUSIC TOUR: un viaggio completamente digitale alla scoperta dei luoghi musicalmente più significativi di Milano: quartieri, locali, storici studi di registrazione. Tre gli itinerari: Cantautorato DOCG, Trap Rap e Pop Music.

Fa il suo ingresso nella Milano Music Week Enel Green Power in qualità di sustainable partner, che compenserá la co2 prodotta dall’evento.

ViacomCBS Networks Italia si conferma per il quarto anno consecutivo main partner della Milano Music Week con i brand VH1 e MTV che, nella settimana dal 16 al 22 novembre, proporranno una programmazione speciale legata agli artisti protagonisti della MMW20.

Tra i partner di riferimento della manifestazione troviamo ancora una volta PMI Produttori Musicali Indipendenti, SCF, A.F.I. Associazione Fonografici Italiani, FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, DOC Servizi, KeepOn LIVE; Confindustria Cultura Italia come institutional partner. DICE – altra importante novità di questa edizione – sarà ticketing partner.

Fra i media partner ci saranno Accordo.it, Billboard, Rockol, Spotify e Vevo ai quali quest’anno si aggiungono Radio Capital e Radio Bertallot.

In qualità di technical partner della MMW, il team LIVE ALL/ EXTRA si occuperà rispettivamente attraverso LIVE ALL della supervisione, coordinamento e regia del palinsesto della manifestazione mentre EXTRA ne gestirà l’infrastruttura streaming e il digital engagement.