Gazzelle “Scusa”

È disponibile, al link https://bit.ly/3i7dvd7 , anche il videoclip di “DESTRI”, scritto e diretto da bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra). Il video rappresenta una storia finita. Il ricordo malinconico ma rassegnato di un presente che fa male, in seguito a una rottura, tradotto in termini stilistici con un omaggio agli anni ’90 e primi ’00, periodo appartenente alla cosiddetta generazione MTV. Ogni ambiente ha all’interno un elemento di rottura, specchio della relazione ormai terminata, e di tutti i segni che visibilmente ha lasciato.

Il due brani arrivano dopo il grande successo di “DESTRI” (Maciste Dischi/Artist First) – che nelle prime 24 ore ha raggiunto la vetta della Chart Top 50 Italia di Spotify e ha esordito direttamente sul podio della Classifica Top Singoli FIMI. Inoltre, a sole 4 settimane dall’uscita, il singolo ha conquistato il Disco d’Oro, confermandosi sul podio della Classifica Top Singoli FIMI, in seconda posizione (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Successi anche nelle classifiche Spotify: il brano si è guadagnato un posto nella Chart Viral 50 Globale di Spotify e continua a stazionare nelle prime posizioni della Chart Top 50 Italia di Spotify!

Fuori oggi, venerdì 13 novembre, “SCUSA” (Maciste Dischi/Artist First), il nuovo singolo di GAZZELLE prodotto da Federico Nardelli, disponibile in streaming e digitale al link Gazzelle.lnk.to/Scusa, che arriva a soli tre giorni di distanza dall’ultima release a sorpresa dell’artista.