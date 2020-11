Tiziano Ferro il suo album al primo posto nella classifica Top Of The Music

Share Facebook

Il nuovo album di Tiziano Ferro “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”, entra direttamente al primo posto nella classifica TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK ITALIA, sia degli album sia dei vinili più venduti della settimana, secondo i dati diffusi oggi da FIMI/GfK Italia.

Del suo primo album di cover, secondo capitolo del disco pubblicato nel 2019 e già certificato doppio Platino, Tiziano ha detto: “È la mia piccola perla nata durante il lockdown, dal periodo di indigenza, fatica e delirio che stava invadendo il mondo. Ho pensato di non avere il diritto di lamentarmi, considerando le tante persone che stavano soffrendo, ma so che la mia creatività e il mio concetto di arte sono sempre l’antidoto migliore per farmi reagire. Così ho preso il file delle “canzoni della mia vita” e sono entrato in studio per puro divertimento. Mi sono trovato un pugno di canzoni in mano e solo allora abbiamo pensato di farne un album. Non c’è una linea logica nella scaletta delle 13 cover se non per il fatto che nella loro essenza e con la loro potenza sono brani che ho sempre amato”.

“Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri” prodotto da Tiziano Ferro e Marco Sonzini, è su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia) nei negozi e negli store digitali (a questo link https://tiziano.lnk.to/amea ). Questa la scaletta dei 13 brani reinterpretati da Tiziano: Rimmel di Francesco De Gregori, che apre l’album ed è stato il primo singolo estratto, seguito da E Ti Vengo a Cercare di Franco Battiato (attualmente in programmazione radiofonica), Morirò D’Amore portata al successo da Giuni Russo, Bella D’Estate (Mango, che l’ha composta con Lucio Dalla), Margherita (Riccardo Cocciante), Almeno Tu Nell’Universo (Mia Martini), Cigarettes And Coffee (Scialpi), Perdere L’Amore (Massimo Ranieri, che per l’occasione duetta con Tiziano), Piove (Jovanotti) feat. Box of Beats, Portami a Ballare (Luca Barbarossa), Nel Blu Dipinto Di Blu (Domenico Modugno), Ancora, Ancora, Ancora (brano di Cristiano Malgioglio noto soprattutto nell’interpretazione di Mina), e infine Non Escludo Il Ritorno (scritto a quattro mani dall’indimenticabile Franco Califano con Federico Zampaglione).