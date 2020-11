Lil Nas torna con un nuovo singolo “Holiday”

Lil Nas X è un rapper, cantante e cantautore di Atlanta (Georgia), pluripremiato ai Grammy. Ha raggiunto la popolarità nel 2019 grazie alla hit “Old Town Road” con Billy Ray Cyrus, che si è aggiudicata il record di singolo rimasto per più settimane al #1 nella storia della classifica Billboard Hot 100, superando il precedente record di Mariah Carey. Soprannominato “fenomeno riconosciuto a livello internazionale” dalla rivista Billboard, Lil Nas X con la sua hit certificata diamante (RIAA) ha ottenuto numerosi premi, tra cui 2 Grammy Awards. È apparso sul Time, che lo ha definito una delle 25 persone più influenti del web, è stato incluso tra i 21 artisti Under 21 di Billboard e nella lista “Under 30” di Forbes del 2020. Dopo aver pubblicato nel 2019 “7”, il suo primo EP di grande successo con i singoli “Panini” (5xplatino) e “Rodeo” (platino), Lil Nas X è attualmente al lavoro sul suo album di debutto.

Lil Nas X presenterà il brano, insieme ad altri suoi grandi successi, con una performance durante il primo concerto virtuale sulla piattaforma online Roblox (di cui è partner). Questa esperienza completamente immersiva sarà riprodotta da una tecnologia innovativa e verrà riproposta in replica il giorno successivo (per maggiori informazioni: https://www.roblox.com/lilnasxconcert):

L’artista pluripremiato ai Grammy Awards LIL NAS X è tornato con il suo tanto atteso nuovo singolo “Holiday”, già disponibile in digitale e in rotazione radiofonica dal 20 novembre.