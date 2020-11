Canio Loguercio il nuovo album “Ci stiamo preparando al meglio”

Share Facebook

A tre anni di distanza da “Canti, ballate e ipocondrie d’ammore”, che si è aggiudicato la Targa Tenco nel 2017 come miglior album in dialetto, il cantautore lucano, napoletano d’adozione, CANIO LOGUERCIO, torna sulle scene discografiche con il nuovo album “CI STIAMO PREPARANDO AL MEGLIO”, in uscita a dicembre per Squilibri Editore.

Da venerdì 20 novembre sarà in radio e disponibile in digitale “CI STIAMO PREPARANDO AL MEGLIO”, primo singolo tratto dall’omonimo disco. Sempre nello stesso giorno, sarà inoltre online su YouTube il videoclip del brano (realizzato dal videoartista Antonello Matarazzo) che verrà ricondiviso in contemporanea sui canali social di Associazioni, Festival ed Enti attive nel mondo della cultura, dell’ambiente e del sociale, che ne sostengono il profondo significato. Tra questi il Club Tenco, la Fondazione Symbola, il Forum Disuguaglianze Diversità, la Fondazione Premio Napoli, la Casa della Paesologia, il Museo Madre di Napoli, Tesori d’Italia Network e tanti altri…

Il nuovo brano è un inno collettivo che raccoglie paure e timori condivisi con l’intento di andare oltre l’attuale stato d’animo in cui tutti siamo precipitati. Con un sound allegro e malinconico, “Ci stiamo preparando al meglio” va alla ricerca di uno spiraglio di luce in un mondo che sta attraversando un periodo difficile. Accompagnano Canio Loguercio le voci di Andrea Satta e Sara Jane Ceccarelli, Luca De Carlo alla tromba, il sassofonista Pasquale Innarella e la Rustica X Band. Il brano è stato arrangiato da Canio Loguercio e Rocco Petruzzi, che ne ha curato anche la produzione musicale.

«“Ci stiamo preparando al meglio” è la dichiarazione di una sfida, quella di lasciarsi alle spalle il passato, non senza un po’ di nostalgia, per prefigurarsi un futuro migliore – spiega il cantautore – Ma rivela anche uno stato d’animo segnato dalle paure del presente oltre che dalla speranza che ognuno di noi possa avere davanti a sé qualcosa di meglio che accadrà domani o fra un minuto, magari con una canzone a fargli compagnia».

Musicista, poeta e performer, lucano di nascita e napoletano d’adozione, Canio Loguercio è autore di progetti “crossover”, all’incrocio tra canzone d’autore, poesia e teatro. Già finalista a diverse edizioni del Premio Recanati e Targa Tenco per l’album in dialetto nel 2017, ha pubblicato sei album e ideato numerosi progetti musicali e promosso diverse iniziative interculturali.