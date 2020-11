SodaStream e Snoop Dogg insieme nella nuova campagna natalizia

Share Facebook

SodaStream, il brand leader dell’acqua frizzante*, ha lanciato oggi la sua campagna natalizia, che invita a “vivere le piccole cose che fanno la differenza”. Si tratta della più importante campagna globale realizzata da SodaStream interpretata dalla leggenda dell’hip-hop internazionale Snoop Dogg con un video che incoraggia le persone a concentrarsi sulle cose piccole ma importanti della vita, specialmente durante le prossime festività. La campagna si concentra sulle persone e abbraccia la magia del Natale.

La storia si riferisce alle feste in famiglia, ai grandi progetti che hanno lasciato il posto alla dimensione casalinga, in cui le piccole cose acquistano significato nel vero spirito del Natale. Come sempre SodaStream usa la campagna anche per trasmettere il proprio messaggio ambientale. Succede quando Snoop incontra in cucina una tartaruga marina e insieme invitano le persone a fare un piccolo cambiamento, che diventa un grande gesto per il pianeta: una bottiglia riutilizzabile di SodaStream, infatti, può far risparmiare fino a migliaia di bottiglie di plastica monouso.

La campagna diffonde questi importanti messaggi nel classico stile leggero e divertente di SodaStream, facendo leva sulla superstar Snoop Dogg per concentrarsi sulle “piccole cose”, come preparare i biscotti di pan di zenzero o spegnere i cellulari quando la famiglia è seduta alla tavola delle feste – una scena in cui tutti, dai bambini al cane, hanno la faccia di Snoop.

“In SodaStream incoraggiamo sempre le persone a fare un cambiamento positivo. Quest’anno abbiamo fatto il possibile per realizzare una campagna con cui tutti possano relazionarsi, una campagna su ciò che è importante” – ha commentato Karin Schifter-Maor, Global CMO di SodaStream – “SodaStream è un piccolo, grande cambiamento per ridurre i rifiuti di plastica monouso e Snoop Dogg è il partner giusto, per diffondere questo messaggio in modo divertente”.

“Adoro il mio SodaStream, quindi è stato naturale per me collaborare con il brand per questa campagna. Fanno un grande prodotto e una grande differenza nel mondo. Sono felice di aiutare a diffondere l’amore” ha detto Snoop Dogg.

Il video è stato diretto dal noto regista Jake Szymanski, seguendo lo stile divertente e il tono giocoso tipici del brand. Tra i lavori di Szymanski si annoverano “Mike and Dave Need Wedding Dates”, “The Package”, diversi cortometraggi per “Funny or Die”, “Saturday Night Live” e, più recentemente, una commedia d’azione ispirata a Forrest Fenn per Studio 8.