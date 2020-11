Kreky & The Asteroids: il nuovo singolo “Average”

Share Facebook

Si intitola Average il nuovo singolo targato KREKY & THE ASTEROIDS, in uscita il 27 novembre per l’etichetta Romolo Dischi e distribuito da Pirames International. Il brano vanta la collaborazione con Carmelo Pipitone, chitarrista e co-fondatore del gruppo Marta sui Tubi e membro delle band O.R.K. e Dunk.

Average è fermarsi in mezzo a monti e pianure per guardare al passato e al presente, cercando di tirare le somme del proprio vissuto con molta onestà e semplicità. È una tregua, un respiro, una riflessione dalle sonorità semplici, che si avvicina alle melodie con accordatura aperta di John Fahey o a quelle di “Black Mountain Side” dei Led Zeppelin, su cui non poteva mancare la collaborazione con Carmelo Pipitone, Maestro di armonia e sperimentazione musicale.

«Questo è il brano più sincero, più armonico e spirituale che abbiamo scritto fino ad ora e la collaborazione con il Maestro Carmelo Pipitone ci ha reso davvero fieri del risultato: non avremmo potuto chiedere di più. Average è un mix tra le nostre influenze musicali e il nostro modo di essere, come amici e come musicisti. Potrebbe essere il nostro vero marchio di fabbrica, queste sonorità fanno davvero parte di noi», dichiara la band a proposito del nuovo singolo.

Average è accompagnato da un videoclip realizzato ai tempi della pandemia, un collage di filmati raccolti negli ultimi tre anni, come video privati e registrazioni in studio, insieme a Carmelo Pipitone, presso l’Hombre Lobo Studio.

KREKY & THE ASTEROIDS

Kreky & The Asteroids nascono a Roma nel 2018. Kreky è un cantautore e la band The Asteroids si chiama così su scelta del chitarrista. Adottano un nome composto proprio per la matrice anglosassone del progetto che affonda le sue radici nel roots rock statunitense, con un particolare occhio a Ryan Adams, Jeff Buckley, Springsteen e i Counting Crows. Dopo aver rilasciato i singoli “Dust” e “Sunflower” pubblicano in anteprima su Repubblica.it il video del brano “Mistakes”, con una coreografia e scenografia scritta dalla Gorillaz Crew di Sonny Olumati. Successivamente firmano con l’etichetta Romolo Dischi e pubblicano il singolo “Spotlights” che raccoglie ottimi consensi. A settembre 2020 pubblicano il singolo “No Apologies”, seguito a novembre da “Average”, brano che vanta la collaborazione con Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi).