Fabrizio Poggi eletto artista dell’anno

L’armonicista italiano di fama internazionale FABRIZIO POGGI è stato eletto ARTISTA DELL’ANNO dalla prestigiosa rivista statunitense BLUEBIRD REVIEWS (che precedentemente aveva premiato John Mayall, Kenny Wayne Shepherd, Walter Trout e Beth Hart).

Il riconoscimento premia non solo la lunga carriera musicale e l’impegno sociale di Fabrizio Poggi ma anche il suo lavoro più recente intitolato For You (uscito per Appaloosa Records).

Un disco che partendo dal blues e dallo spiritual attraverso brani originali e canzoni senza tempo si arricchisce di sorprendenti sfumature folk, jazz, rock e world.

Questa la motivazione a cura della redazione della rivista:

“Fabrizio Poggi non diffonde solo l’importanza della musica come arte di per sé ma diffonde anche messaggi umanitari di grande spessore. Il suo talento, impegno sociale ed umanitario è vivo più che mai nei testi del suo disco più recente e il coraggio di sconfinare con il Blues in altre frontiere musicali, è stata una scommessa vincente su molti fronti…”.

“Per me è davvero una luce in fondo al tunnel – dichiara Fabrizio Poggi – Un segnale di fiducia nel futuro da condividere con tutti coloro che mi sostengono. E’ un messaggio di speranza e coraggio per i giovani in questo momento difficile”.

Cantante, armonicista tra i più apprezzati al mondo e scrittore, Fabrizio Poggi ha vinto numerosi premi internazionali. Nel gennaio 2018 al Madison Square Garden di New York, unico italiano, riceve la nomination ai prestigiosi Grammy Awards, gli Oscar della musica, arrivando secondo dopo i Rolling Stones. Ha inciso 23 album e ha suonato con i grandi maestri del blues, del rock e della canzone d’autore. Si è esibito nei più celebri teatri del mondo ed è stato al primo posto nella classifica dei dischi blues più trasmessi in America.