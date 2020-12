Alan e Pupo esce in Italia “Fuori dal gregge”

Share Facebook

Twitter

Dopo il successo in Russia esce anche nelle radio italiane la canzone di Alan e Pupo “Fuori dal gregge”, un brano dove i due artisti descrivono gli eventi mondiali relativi al covid 19. Pupo sottolinea che nonostante la forma leggera, moderna, ironica, la clip del fumetto parla di come resistere alla pandemia e invia un messaggio molto importante: “Solo stando uniti possiamo sconfiggerla” perché come si sa…L’unione fa la forza!”



Il performer internazionale russo, ALAN, famoso per i duetti con “eccellenze italiane” come Al Bano, Umberto Tozzi e Riccardo Fogli, con Pupo mette in scena un ironico e spiritoso videoclip a fumetto con semplicità e un tocco di “leggerezza”, utilizzando il grande potere che solo la musica possiede, per lanciare il suo messaggio che è: “ i musicisti non invitano a violare gli standard di sicurezza adottati dall’OMS, anzi bisogna rispettarli per prendersi cura gli uni degli altri in ogni circostanza avversa, tutti i giorni, senza però creare inutili allarmismi che generano solo paura, confusione e divisione, tre sentimenti che non fanno bene…”



Il video “Fuori Dal Gregge “ (Shadows and the Herd) è stato realizzato con i sottotitoli in inglese, per abbracciare l’immenso pubblico planetario, abbattendo ogni forma di barriera e di distanziamento sociale.