“Ti vedo perplesso” il secondo singolo di Daniele Meneghin

Da oggi, giovedì 3 dicembre 2020, è in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “TI VEDO PERPLESSO” (Adesiva Discografica/Dameteca), il secondo singolo del cantautore DANIELE MENEGHIN che anticipa il nuovo album di inediti “GESTO ATLETICO”, in uscita nel 2021. Inoltre, da oggi è online il video del brano visibile al seguente link: https://youtu.be/JfAzGOwbG2g.

In “Ti vedo perplesso” Daniele Meneghin vuole esprimere il proprio senso di solitudine nell’affrontare un periodo difficile, in cui, nonostante il continuo flusso di informazioni e di notizie in cui siamo immersi, ci si sente incerti e privi di punti di riferimento.

«Il periodo storico che stiamo attraversando lo conosciamo tutti, e tutti siamo continuamente bombardati da notizie, supposizioni, soluzioni, certezze, incertezze, verità e falsità che riguardano questo argomento. “Ti vedo perplesso” parla del fatto che dopo aver ricevuto tutte queste informazioni… “siamo perplessi”. Abbiamo perso i nostri riferimenti e facciamo fatica a trovarne di nuovi. Il lavoro, la famiglia, il futuro sono tutti concetti che adesso non sono più così scontati – dichiara Daniele Meneghin – Con Alessandro Cracolici abbiamo cercato di far sì che il video rispecchiasse fedelmente il testo e portasse lo spettatore all’interno della canzone».

In merito al videoclip, il regista Alessandro Cracolici afferma «L’idea alla base del video è quella di usare la tecnica dello stopmotion per riuscire ad esprimere come nella nostra testa si sovrappongano tutte le migliaia di informazioni con cui ogni giorno veniamo bombardati. Tutti questi dati, tutte queste interviste, tutti questi esperti non fanno altro che sovrapporsi nella nostra testa uno sull’altro e restituirci una grossa minestra di incertezza che ci rende sempre più ansiosi».

Daniele Meneghin, classe 1977, è un musicista e cantautore nato a Conegliano (TV). Coltiva la sua passione per la musica già in giovane età intraprendendo lo studio del pianoforte e poi della chitarra. Nel corso della sua carriera si esibisce in diverse formazioni artistiche, sperimentando vari generi musicali, partecipando a festival e premi musicali. Nel 2003 incide il suo primo disco da solista, “Prove d’autore”. Nel 2004 l’incontro con Gilberto Martellieri, poliedrico musicista, porta alla realizzazione del suo secondo lavoro discografico pubblicato “Bertoldo si confessa ridendo” (2009). Con questo disco inizia anche la collaborazione con il noto chitarrista Osvaldo di Dio. Da questo album vengono estratti due brani, “Aamerica” e “Son qua”. Le sonorità di strumenti live sono il filo conduttore dei brani contenuti nel terzo album intitolato “Il Prossimo” (2014). Per questo progetto vengono realizzati anche i video di “Ponti di legna” e “Me gusta cuando callas” (canzone presente nel disco come ghost track, omaggio al grande poeta Pablo Neruda). Nel 2016 è in studio con Osvaldo di Dio e con il prezioso supporto di Paolo Iafelice per realizzare il quarto album “Animali, uomini & occasioni”, iniziando così la collaborazione con la casa Adesiva Discografica. Da quest’ultimo album vengono estratti tre singoli: “Protone”, “Luce (ti prego rispondi)” e “Alba”. A dicembre 2018 viene pubblicato il video di “Mariposas”, la versione spagnola del brano “Farfalle” contenuto nel suo ultimo album.