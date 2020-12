Al via la produzione della serie dedicata a Balenciaga

Share Facebook

Twitter

Viacom International Studios – divisione di ViacomCBS Networks International dedicata alla distribuzione e alla produzione di contenuti di tutti i generi, sia per brand e piattaforme proprietarie sia per terze parti – presenta la prima produzione disegnata per il pubblico televisivo e dedicata alla vita del noto designer spagnolo Cristóbal Balenciaga.

L’annuncio del progetto, che dovrebbe prendere il via nel 2021, conferma il percorso di sviluppo intrapreso dagli Studios, che nel mese di ottobre aveva comunicato l’avvio di una ulteriore produzione TV sulla storia della pittrice italiana Artemisia Gentileschi.

Da un punto di vista editoriale, ViacomCBS Networks esprime una forte scelta culturale, incentrata sulla valorizzazione di esperienze umane, artistiche e creative che abbiano lasciato un segno nella storia dell’umanità attraverso diverse epoche.

Dal punto di vista industriale, il Gruppo rinnova la volontà di investire sulla divisione VIS, tassello cruciale della propria strategia di business che, anche per il futuro, resta basata sulla capacità di generare valore su tutte le piattaforme, a partire da contenuti di qualità. In questo disegno complessivo, l’Italia rappresenta uno spazio di opportunità su cui investire in termini di produzione e sviluppo di progetti originali, scripted e unscripeted, dall’imprinting locale e globale al contempo.

A dirigere la produzione sarà il regista James Kent (“Testament of Youth,” “MotherFatherSon,” “The Aftermath”), mentre la sceneggiatura è affidata a Rebecca Pollock and Kas Graham. Frida Torresblanco, produttore di serie TV e film indipendenti (“Pan’s Labyrinth,” “L’assassinio di Richard Nixon”, “Dancer Upstairs,” “Disobedience”), è invece stata scelta per il ruolo di Executive Producer.

Istrionico e rivoluzionario, capace di fondare a soli 22 anni la sua prima casa di moda prima di spostarsi nel 1937 a Parigi, Balenciaga viene così descritto dal regista James Kent: “Sono pochi gli artisti ad aver davvero modificato il mondo, inteso come insieme di materia, forme e colori, così come Balenciaga ha saputo fare. Le sue creazioni hanno trasformato il settore della moda. Se finora la sua storia è stata raccontata solo dai suoi pezzi di design, è per me un onore accettare la sfida di condividerla con il mondo intero attraverso questa serie TV”.

ViacomCBS International Studios (VIS) è presente con centri di produzione in America Latina, UK e Israele. Gli Studios sviluppano e distribuiscono contenuti premium per terze parti, oltre che per i brand e le piattaforme ViacomCBS, tra cui Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network, Channel 5, Telefe, Porta Dos Fundos e Backdoor.

Anche i ViacomCBS International Studios saranno veicolo della nuova production policy: “No Diversity, No Commission”, la nuova piattaforma di attività che coinvolgerà tutte le aree di business di ViacomCBS Networks, in oltre 180 Paesi nel mondo. L’obiettivo della policy sarà l’attuazione dei valori di Diversity, Inclusion ed Equità, che da sempre ViacomCBS International persegue e che troveranno concreta applicazione in tutte le produzioni internazionali, attraverso il coinvolgimento di team plurali per genere, credo, appartenenza culturale, etc.