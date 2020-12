L’intervista ad Alexandra

Share Facebook

“FAI PARTE DI ME” (Greylightrecords), è il nuovo brano di Alessandra Galantino, in arte ALEXANDRA.

Un’accurata autobiografia che narra alcuni episodi di bullismo subiti dalla cantante durante l’infanzia e l’adolescenza: “FAI PARTE DI ME” parla di quel tempo, di quel dolore. Nel suo nuovo brano, ALEXANDRA ripercorre quel periodo di vita rivolgendosi direttamente al suo alter ego, a quella ragazzina impaurita dal mondo che si nascondeva dietro occhiali e maglioni troppo larghi, dimostrando a tutti che i momenti difficili della sua vita l’hanno trasformata in una donna consapevole di sé che, guardandosi allo specchio, riesce oggi a sorridere.

Spiega Alexandra a proposito di “Fai parte di me”: «Questo singolo rappresenta a pieno la mia evoluzione come donna ed è un messaggio positivo per tutte quelle persone che si sentono inadeguate. Spero possa aiutarle a capire se stesse e ad amarsi per come sono».

Biografia

Alessandra Galantino, in arte Alexandra, è una giovane cantante classe ‘97 originaria di Desio. Inizia il suo percorso musicale all’età di cinque anni quando si unisce al “Coro dei piccoli cantori di Milano” per poi proseguire con gli studi di canto fino ai sedici anni, fin quando un’insegnante arrivò a dirle che “non sarebbe mai diventata una cantante”. Dopo qualche anno di sconforto, Alessandra riprenderà in mano la sua passione candidandosi al Mas Music Arts & Show, per cui attualmente frequenta il percorso accademico musicale.

Il nuovo brano di Alexandra si intitola “Fai parte di me” (Greylightrecords) e sarà disponibile in digitale dal 30 ottobre e in radio dal 6 novembre.

Di seguito il podcast dell’intervista fatta ad Alexandra:

Il videoclip ufficiale del brano include un’unica sequenza di immagini che ritrae in primo piano Alexandra che, cantando di fronte alla videocamera, si “denuda” gradualmente: prima dei vestiti, poi del trucco. Questo video si fa metafora di un processo di liberazione personale dell’autrice dalle aspettative degli altri, dai filtri, dalle etichette imposte dalla società, al fine di mostrarsi per com’è davvero: autentica, fiera e libera.

PODCAST intervista