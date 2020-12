Share Facebook

Twitter

BLOODY VINYL: ”BV3” è disco di platino e, per festeggiare in grande stile, questa sera mashup in diretta durante la finale di X FACTOR con Slait, Hell Raton, Lazza e Mara Sattei!

Ottime nuove in casa BLOODY VINYL: “BV3”, il nuovo album di SLAIT, THA SUPREME, LOW KIDD e YOUNG MILES è disco di Platino (dati diffusi ieri da Fimi/GfK Italia)! Un altro grande traguardo per il team che ha conquistato ancora una volta i fan e ha messo un nuovo tassello nella storia dell’urban italiano.

Inoltre, sempre oggi, anche “MACHETE SATELLITE” feat SALMO, TAXI B & GREG WILLEN ha ottenuto la certificazione oro, così come già successo a “X 1 MEX” feat DANI FAIV e al singolo estratto “ALTALENE” feat MARA SATTEI e COEZ che è invece certificato platino. L’album alla prima settimana è entrato direttamente alla n°1 della Classifica Top Singoli Fimi, è rimasto al primo posto per tre settimane consecutive ed era già disco d’oro dopo sole due settimane dalla release.

Per festeggiare i traguardi di “BV3” stasera durante la finale di X Factor 2020 assisteremo in diretta a un mashup “Bloody Vinyl”: aprirà le danze il rapper, producer, compositore e pianista Lazza con “WEEKEND”, per passare la palla al giudice Hell Raton che ci intratterrà con alcune barre di “ALASKA”, gran finale con la talentuosa Mara Sattei che chiuderà con la hit “ALTALENE”. In consolle non può che esserci Slait, ideatore dell’amata saga.