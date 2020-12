Gianna Nannini: “L’aria sta finendo”

“La differenza” ( https://smi.lnk.to/ladifferenza ) è il diciannovesimo album in studio di Gianna Nannini, dieci tracce «che bruciano di un fuoco puro e antico ma suonate in epoca digitale», come l’artista stessa le ha definite.

