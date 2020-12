Share Facebook

“Accendiamo il Natale tutti insieme. Accendiamo la ricerca”. Così recita il claim dello spot on air sulle reti Rai – ideato da Direzione Creativa Rai e prodotto da Twisterfilm – che annuncia la serata interamente dedicata al sostegno alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare “Festa di Natale: una serata per Telethon”, in onda sabato 12 dicembre, in prima serata, su Rai1.

Il tema della trentunesima edizione della Maratona di Fondazione Telethon – dal 12 al 19 dicembre sulle reti Rai – sarà il dono, fil rouge della prima serata e di tutti i programmi dedicati alla raccolta durante la settimana, per accendere i riflettori sulla ricerca scientifica d’eccellenza di Fondazione Telethon sulle malattie genetiche rare, resa possibile da trent’anni grazie alla generosità degli italiani.

Lo spot, caratterizzato da una calda ambientazione natalizia, invita alla generosità e alla condivisione perché, in un contesto emergenziale come quello attuale, ancora di più oggi la ricerca non deve fermarsi.

Link spot: https://vimeo.com/489444058

CREDIT

Direzione Creativa Rai

Creative Director: Pierluigi Colantoni

Executive Producer: Francesco Baggetta

Director: Daniel Marini

CDP: Twister Film

Producer: Fina Gomez de la Torre

Direttore della Fotografia: Emanuele Zarlenga

Production Designer: Biagio Fersini

Post Produzione: Frame by Frame