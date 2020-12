Miley Cyrus feat. Dua Lipa con il singolo ” Prisoner”

Share Facebook

Il brano conta già 51 MILIONI di stream ed è incluso nel nuovo album di MILEY CYRUS “PLASTIC HEARTS” Due superstar internazionali in uno straordinario duetto inedito: Miley Cyrus collabora per la prima volta con Dua Lipa per il singolo “Prisoner”, in rotazione radiofonica da venerdì 11 dicembre.

Il brano, che conta 51 MILIONI di stream, ha già raggiunto la Top 10 della classifica globale di Spotify, la Top 15 della classifica globale di Apple Music, e la Top 30 della classifica italiana di Apple Music.

Il videoclip ufficiale (youtu.be/0ir1qkPXPVM), sfacciato ed esageratamente rock, è stato diretto da Alana Oherlihy e dalla stessa Miley, e conta già 23 MILIONI di visualizzazioni su YouTube.

“Prisoner” è incluso nel settimo album in studio di Miley Cyrus, “PLASTIC hearts” (RCA Records/Sony Music).

Il singolo arriva dopo la recente pubblicazione di “Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)” feat. Stevie Nicks, che ha riscosso grande entusiasmo da parte di pubblico e critica, e dopo lo straordinario successo della hit mondiale “Midnight Sky”. Quest’ultimo è rimasto stabile al #1 dell’airplay radiofonico in Europa per 4 settimane consecutive, ha conquistato questa settimana il #2 della classifica radio di Earone in Italia (primo singolo internazionale), ha raggiunto la Top 10 della classifica globale di Spotify, la Top 15 della classifica globale di Shazam e la Top 40 della classifica Viral globale e italiana di Spotify.