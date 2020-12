The Strokes esce il singolo “The Adults Are Talking”

Da venerdì 18 dicembre entrerà in rotazione radiofonica “The Adults Are Talking”, il nuovo singolo di The Strokes contenuto nel nuovo album di inediti “The New Abnormal” (Cult/RCA Records/ Sony Music), già disponibile in digitale, CD e vinile.

Il brano, che conta circa 40 milioni di stream, è accompagnato da un videoclip visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=ewOPQZZn4SY.

“The New Abnormal”, il sesto album di The Strokes, ha debuttato alla #1 della classifica “Top Sales Album” di Billboard, è stato registrato allo Shangri-La Studiosin di Malibu, ed è stato prodotto da Rick Rubin. La copertina del disco è un dipinto di Jean-Michel Basquiat, Bird on Money. Il primo brano estratto dal disco “At The Door”, è stato presentato dalla band durante la manifestazione organizzata dall’Università del New Hampshire del senatore Bernie Sanders ed è accompagnato da un video diretto da Mike Burakoff (https://smarturl.it/TSATDx).

“Bad Decision”, il primo singolo estratto, conta 40 milioni di stream e 9 milioni di visualizzazioni su Youtube.

The Strokes sono Julian Casablancas (voce), Nick Valensie Albert Hammond Jr (chitarre), Nikolai Fraiture (basso) e Fabrizio Moretti (batteria).