Robbie Williams ospite a “Che tempo che fa”

Domenica 20 dicembre, ROBBIE WILLIAMS sarà tra i super ospiti di CHE TEMPO CHE FA, in onda dalle ore 20.00 su Rai3, per presentare in esclusiva live per l’Italia il suo nuovo singolo natalizio “Can’t Stop Christmas” (Columbia Records/Sony Music), contenuto nella versione deluxe dell’album “The Christmas Present” (https://SMI.lnk.to/TCPDeluxe), già disponibile in digitale.

L’ironico videoclip del brano, diretto da Dan Massie e visibile al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=X4BTaYbsX-s, traduce in immagini lo spirito ironico della canzone che riflette su un 2020 senza precedenti con cenni a Facetime e Zoom, calzini e disinfettanti per le mani come regali di Natale perfetti, shopping online e distanziamento sociale: “Babbo Natale è sulla sua slitta, ma ora è a due metri di distanza.” Il brano è reso ancora più interessante da una melodia allegra contraddistinta dal tintinnio dei campanelli tipico di questo periodo. Robbie immagina il Natale 2020 per tutti noi.

Il video, come la canzone, sostituisce la paura con la speranza, inizia con una scena tipicamente festosa con Robbie a casa seduto accanto a un fuoco accceso e all’albero di Natale. L’artista accende la TV e si trasforma nel Primo Ministro inglese Boris Johnson. In piedi dietro un podio, tiene un briefing a Downing Street, affiancato dai suoi consulenti scientifici, prima di essere raggiunto da una “Theresa May” danzante.

Il nuovo singolo vede Robbie lavorare ancora una volta con i produttori Guy Chambers e Richard Flack, ha già raggiunto la Top50 dell’airplay radiofonico in Italia, ed è contenuto della versione deluxe dell’album acclamato dalla critica ‘The Christmas Present’, il suo primo disco natalizio. Il doppio album è caratterizzato da un mix tra canzoni originali e speciali cover natalizie in duetto con guest star: Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum, e Tyson Fury.

L’album, il 13esimo in studio dell’artista, lo scorso dicembre ha debuttato al #1 della classifica nel Regno Unito, e questo gli ha permesso di eguagliare il record di Elvis Presley come artista solista con il maggior numero di album alla #1.

Ecco la tracklist di “The Christmas Present” in versione deluxe:

Disc 1: Christmas Past

Winter Wonderland * Merry Xmas Everybody featuring Jamie Cullum * Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! * The Christmas Song (Chestnuts roasting on an open fire) * Coco’s Christmas Lullaby Rudolph Yeah! It’s Christmas It’s A Wonderful Life featuring Poppa Pete Let’s Not Go Shopping Santa Baby featuring Helene Fischer * Best Christmas Ever One Last Christmas Coco’s Christmas Lullaby Reprise

Disc 2: Christmas Future

Can’t Stop Christmas Time For Change Idlewild Darkest Night Fairytales featuring Rod Stewart Christmas (Baby Please Come Home) featuring Bryan Adams * Bad Sharon featuring Tyson Fury Happy Birthday Jesus Christ New Year’s Day Snowflakes Home Soul Transmission

Bonus tracks

I Believe in Father Christmas * Not Christmas Merry Kissmas It Takes Two featuring Rod Stewart *

Cover

Robbie Williams è uno degli artisti più premiati al mondo con 6 dei 100 migliori album più venduti nella storia britannica, 80 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 singoli al #1 e un record di 18 BRIT Awards – più di qualsiasi altro artista nella storia della musica. Gli album in cima alle classifiche di Robbie come solista e insieme alla band Take That sono 17. Lo collocano tra i primi tre artisti di tutti i tempi con il maggior numero di #1 nel loro catalogo.