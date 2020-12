L’Alchimista il singolo d’esordio di Ayk

Share Facebook

Twitter

L’Alchimista – titolo che riprende uno dei romanzi più amati di Paulo Coelho – è il singolo d’esordio di Ayk, promettente artista della nuova scena rap italiana. L’estratto è stato realizzato insieme all’amico e producer Sway – Leonardo Sarti Magi – registrato e prodotto da Claudio Brambilla per 2Dialogue, progetto Dream Pop dalle forti contaminazioni Trip Hop e Ambient.

Un brano motivazionale che invita l’ascoltatore ad avere il coraggio di tentare la sorte e la fiducia nel perseguire i propri sogni, tenendo sempre a mente l’obiettivo che si è prefissato di raggiungere. Una canzone ispirata dalle stesse scelte di vita di Ayk che ha sempre avuto un sogno: quello di diventare un rapper.

Al pari del romanzo best seller di Paulo Coelho, l’Alchimista è una storia di iniziazione, di cui è protagonista Santiago, un giovane pastore alla ricerca di un tesoro sognato, il quale intraprende un viaggio reale e allo stesso tempo simbolico che lo porta fino all’Egitto delle Grandi Piramidi. Ed è proprio lungo il cammino che il ragazzo incontra una serie di personaggi chiave, capaci di aiutarlo a comprendere il modo di percepire e vivere la vita, fra cui l’Alchimista.

“Finalmente è uscito questo pezzo molto importante per me. – ha rivelato l’artista – Molto importante soprattutto in questo momento, vista la situazione drammatica che il mio paese d’origine sta attraversando. Per tutti i giovani che hanno combattuto dando la vita per difendere la propria famiglia, la propria casa, la propria terra. Giovani di cui rimarrà solo un ricordo… Una canzone che ho scritto pensando alla mia terra d’origine, e da qui nasce proprio l’idea di accompagnare le mie parole con uno strumento profondo e antico come il duduk, originario dell’Armenia.”Questo primo singolo altro non è che un parallelismo con il percorso di Ayk – diciottenne armeno nato a Mosca ma cresciuto a Prato – cominciato con l’ingresso in uno studio di registrazione senza esperienza alcuna e con un vecchio brano che non risultava all’altezza delle aspettative.

Grazie alla sua tenacia, ma anche all’incontro con l’amico e producer Sway e con il fondatore di 2Dialogue, Ayk è riuscito a farsi strada sulla scena musicale.

L’invito dell’artista è quello di non darsi per vinti, consapevoli che l’obiettivo che si persegue è più forte di qualsiasi rifiuto, ostacolo o impedimento che intralcia il proprio cammino.

L’Alchimista – disponibile su tutte le principali piattaforme online – è un singolo rivolto a chi si affaccia alla vita, ma anche a chi si trova immerso e non ha ancora capito da che parte si sta dirigendo.