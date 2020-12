Eminem il nuovo singolo Black Magic feat. Skylar Grey

Share Facebook

Estratto da “Music To Be Murdered By – Side B”, il nuovo album di EMINEM uscito a sorpresa giovedì notte, arriva in radio BLACK MAGIC con la partecipazione della fidata SKYLAR GREY. Skylar ha già collaborato con Eminem diverse volte e in diverse vesti: nel 2010 è stata autrice della hit mondiale “Love The Way You Lie” poi cantata da Eminem e Rihanna, nel 2013 ha duettato con Marshall sul brano “Asshole”, nel 2017 su “Tragic Endings” e quest’anno su “Leaving Heaven” contenuta nella prima parte dell’album Music To Be Murdered By.

In un solo weekend BLACK MAGIC ha raccolto oltre 2.4 milioni di stream su Spotify a cui si sommano gli oltre 1.7 milioni di views per il video canvas su YouTube.

“Music To Be Murdered By – Side B” è il proseguimento del precedente album “Music To Be Murdered By”, uscito lo scorso 17 gennaio e che includeva il singolo “Godzilla (feat. Juice WRLD)”, certificato oro nel nostro Paese. Non si tratta quindi di una normale ‘deluxe edition’, ma di un vero e proprio nuovo progetto che contiene 16 tracce inedite. Tra le collaborazioni troviamo Skylar Grey, Dr. Dre, Ty Dolla $ign, Sly Piper, MAJ e White Gold.

Eminem è considerato il più grande MC di sempre con all’attivo oltre 250 milioni di dischi venduti nel mondo e 15 Grammy Awards in bella mostra sulla libreria di casa.

A confermare il suo status nel mondo i risultati del suo ultimo tour mondiale, tour che lo ha portato per la prima volta in concerto anche in ITALIA davanti ad una folla di oltre 80 mila persone, risultato mai raggiunto da un rapper nel nostro paese.

Il rapper di Detroit, inserito da Rolling Stone USA tra i 100 migliori artisti di tutti i tempi è stato nominato da Billboard Artista del Decennio per il periodo 2000-2009 e vanta in curriculum anche un Oscar per la colonna sonora del film “8 mile”.

“MTBMB Side B” Deluxe Album Tracklisting

Premonition (Intro)

Unaccommodating (Young M.A.)

Alfred (Interlude)

Those Kinda Nights (Ed Sheeran)

In Too Deep

Godzilla ( Juice WRLD)

Darkness

Leaving Heaven (Skylar Grey)

Stepdad (Intro)

Stepdad

Marsh

Never Lose Again

Little Engine

Lock It Up (Anderson .Paak)

Farewell

No Regrets (Don Toliver)

I Will (KXNG Crooked, Royce da 5’9” & Joell Ortiz)

Alfred (Outro)

Alfred (Interlude)

Black Magic (Skylar Grey)

Alfred’s Theme

Tone Deaf

Book of Rhymes

Favorite Bitch (Ty Dolla $ign)

Guns Blazing (Dr. Dre, Sly Pyper)

Gnat

Higher

These Demons (MAJ)

Key (Interlude)

She Loves Me

Killer

Zeus (White Gold)

Thus Far (Interlude)

Discombobulated