L’intervista al cantautore romano Cristiano Turrini

“E ballavi rock’n roll sulle note di Elvis, con un maglione di cashmere, dimmi se lo ricordi o se l’hai buttato via così”: così canta la voce di CRISTIANO TURRINI nel suo ultimo brano dal titolo “SULLE NOTE DI ELVIS”. Continuando sul filone del precedente singolo “Kuala Lumpur”, il nuovo singolo del giovane cantautore romano è un amarcord dalle sonorità elettroniche ambientato nella splendida cornice dell’Islanda. Il brano è scritto dallo stesso Cristiano in collaborazione con Marco Canigiula (già autore per Annalisa, Emma Muscat, Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo); per l’arrangiamento del singolo ha contribuito anche il producer Skywalker (Marta Daddato).

Spiega Cristiano Turrini a proposito del suo nuovo inedito: «“Sulle Note Di Elvis” continua quello che è stato il lavoro fatto con “Kuala Lumpur”, sperimentando sempre nuove sonorità che credo oggi mi rappresentino maggiormente». “Sulle note di Elvis” è disponibile su Spotify al seguente link: https://spoti.fi/35A0XYK

Biografia

Cristiano Turrini è un cantautore romano classe ‘89. Nel marzo 2013 partecipa in qualità di doppiatore al telefilm “Violetta” per Walt Disney. Lo stesso anno, in trio con Roberto D’Addio e Alessandro Corsi, partecipa al “Festival di Castrocaro” su Rai 2 con gli inediti “Tempesta solare” e “Dicono che le cose” scritti e prodotti da Marco Canigiula (autore per Annalisa, Emma Muscat, Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo). Nel 2015 firma un contratto con Cantieri Sonori e pubblica i singoli “Tutto Quello Che Non Siamo” (60 finalisti Sanremo Giovani 2016) e “Irrazionale” (60 finalisti Sanremo Giovani 2018). Nel 2018 è coautore, unitamente a Marco Canigiula, del brano “Sconnessi” (interpretato da Carolina Rey), colonna sonora dell’omonimo film di Christian Marazziti. Il brano riceve la candidatura ai Nastri D’Argento come “Miglior Brano Originale”. Nel 2019 vince “Play! Storie Che Cantano” con il brano “Guernica” (Canigiula, Turrini). Il 20 febbraio 2020 esce “Bla Bla Bla” (Sneider, Turrini) feat con il cantautore Bolo Mai e il 13 marzo pubblica il brano “Nutella Sul Pane” (Canigiula, Turrini). Il 22 agosto 2020 vince il concorso “Deejay On Stage” con il brano dal titolo “Kuala Lumpur” (Canigiula, Turrini, La Terza), prodotto da Cantieri Sonori, che vanta la collaborazione di importanti musicisti come il pianista Jacopo Carlini (Giorgia, Fiorella Mannioia, Sanremo 2020), Davide Gobello (Fabrizio Moro, Loredana Bertè, Tricarico, Paolo Vallesi) e il bassista Matteo Carlini (Alex Britti, Martina Attili). Il 13 novembre esce su tutti i digital stores il suo ultimo lavoro “Sulle Note Di Elvis” scritto insieme a Marco Canigiula e che vede la collaborazione del producer Skywalker (Marta Daddato). Il brano sarà disponibile in radio dal 27 novembre.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Giuseppe Foglia, include una sequenza di immagini che vede la partecipazione della giovanissima attrice Roberta Sardella (della serie “Don Matteo 11”).

