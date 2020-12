Esordio discografico per l’attrice Valentina Vicario

Share Facebook

Esordio discografico per Valentina Vicario, la famosa attrice della serie Rai “Incantesimo”.

Il brano è intitolato Again ed è disponibile in digital download e piattaforme streaming. Musicalmente è un rock che vira verso il grunge, dove si possono ascoltare dei richiami ai Nirvana ed alla scena rock inglese.

Again è stato scritto dal cantautore Ciro Imperato e parla di una rinascita, un viaggio interiore per poter uscire da una situazione di buio e poter finalmente rinascere. La tematica viene mantenuta anche nel videoclip che accompagna il singolo, dove i colori sono molto scuri per buona parte del brano, per poi virare verso una maggiore luminosità come a simboleggiare l’avvenuta rinascita.

Biografia

Valentina Vicario è un’attrice e cantante italiana.

Ha studiato recitazione presso la scuola del Teatro dei Cocci e presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. È nota al grande pubblico per il ruolo di Vera Medici, interpretata dal 1999 al 2003 nella serie Tv Incantesimo in onda sulle reti Rai.

Nel 2020 esordisce discograficamente con il brano Again ed al momento sta lavorando ad un nuovo brano, dove verrà rinnovato il sodalizio con il cantautore Ciro Imperato.