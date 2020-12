I SaPao tornano con “Finché non è finita”

Share Facebook

A un anno dal successo del primo singolo, “È stato un gioco”, i SaPao – formati da Simone Salerni (voce) e Giordano Paoli (chitarra) – tornano alla ribalta con il loro nuovo singolo dalle tonalità ed atmosfere diverse da come li abbiamo fino ad oggi conosciuti, che ci fa scoprire un altro lato del loro talento musicale. Come per la prima pubblicazione, anche stavolta la produzione è dell’etichetta discografica Hydra Music.

“Finché non è finita”uscirà ufficialmente il 18 Dicembre 2020 su tutte le piattaforme digitali e sul canale VEVO della band. S tratta di un inno alla vita e all’amore e ci ricorda che non bisogna mai arrendersi di fronte alle difficoltà. La vita, specie quando si è così fortunati da condividerla con chi si ama, merita di essere assaporata fino in fondo e apprezzata in ogni sfumatura, anche quando si cade e si deve trovare il coraggio di rialzarsi.

Questo secondo singolo fa parte di un progetto che porterà alla pubblicazione di un intero album, a cui i SaPao stanno già lavorando.

Nonostante il 2020 abbia limitato le possibilità di diffusione della musica nel territorio, i SaPao sono fiduciosi di tornare a suonare presto di fronte al pubblico che li ha sostenuti e continua a farlo tramite le piattaforme digitali.