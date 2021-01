“L’anno che verrà” con Amadeus e Gianni Morandi

Lo show, arrivato alla sua diciottesima edizione, si congederà dal 2020, fortemente segnato dal Covid-19, ed accompagnerà il pubblico verso il 2021, in una forma del tutto inedita, visto che, per la prima volta, andrà in onda da uno studio televisivo.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione (page scroll) acconsenti al loro uso. Per informazioni e per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Accetto