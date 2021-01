Grande successo per la Winter Edition del Giffoni50

Share Facebook

“Un anno senza Giffoni è un anno perso”. L’hanno ripetuto più volte dalle proprie stanze i 1400 giurati di #Giffoni50 – Winter Edition, durante la prima edizione online dell’evento più amato da adulti e ragazzi. La prova che un festival diverso a Natale si poteva fare si ritrova nell’attenzione e nella passione che i giovani hanno messo nei digital cinema, riconoscendosi in una sola grande community. Dopo essere stati i primi in Italia a ripartire nel mese di agosto, con un evento internazionale in presenza, Giffoni non si è fermato e ha scelto di dare l’occasione anche ai più piccoli e ai loro genitori di vivere la magia del festival. Un progetto nuovo, dedicato principalmente ai bambini – gli Elements +3, +6 e +10 – e alle loro famiglie, ma anche a ragazzi.

«Il bilancio di #Giffoni50 Winter Edition è ottimo – dichiara Jacopo Gubitosi, Managing Director di Giffoni – l’obiettivo era quello di restare accanto alla nostra community in un periodo così particolare come quello di Natale e soprattutto in considerazione della fase delicata che attraversiamo legata all’emergenza sanitaria. È stata un’esperienza totalmente nuova anche per noi. Volevamo fortemente, però, che la magia di Giffoni restasse inalterata, seppur in digital experience. In questi giorni, soprattutto tra i bambini ed i giovanissimi, abbiamo avuto modo di toccare con mano la voglia di cinema che c’è. Tutto questo ci rincuora».

Dal 12 al 30 dicembre sono stati 1400 i juror collegati da tutta Italia, a loro è stato dedicato un articolato programma con 50 opere in concorso presentate da registi internazionali, 3 incontri “tra musica e parole” con i cantanti più amati, 10 masterclass, 5 eventi speciali, 16 street artist on web e oltre 30 ospiti che hanno dialogato con il pubblico a casa. Da Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow che proprio a Giffoni ha presentato, in anteprima mondiale, il teaser di Pinocchio & Friends, la serie attesa per fine 2021; passando per Pierpaolo Spollon. E ancora Rocco Fasano, Anna Valle; Ficarra e Picone; Anna Foglietta sono solo alcuni dei talenti che hanno attirato l’attenzione di migliaia di giurati.

Anche per questa edizione ViacomCBS Networks Italia è stata presente con i suoi due brand a target kids & family, Nickelodoen e Super!. In particolare, Nickelodeon e l’area infanzia di RCS MediaGroup hanno raccontato Spongebob e il Manifesto della Generazione Blu, un progetto nato per aiutare le nuove generazioni ad avere una sensibilità maggiore nei confronti del pianeta. Super!, invece, ha portato sul palco virtuale di Giffoni Noa Planas, Swami Caputo, Valentina Bivona, Giorgio Solfrizzi e Federico Mancosu, protagonisti di Talent Reverse, il nuovo format co-prodotto da Mondo TV e House of Talent in onda su Super! tutti i venerdì alle 18.40.

Applauditissimi anche i protagonisti dei tre incontri dedicati al mondo della musica: Stash, la vincitrice di X Factor 2020 Casadilego e Max Pezzali. In questa Winter Edition anche lo Street Fest è diventato “on web” conservando fascino ed emozioni: ad arricchire il calendario di show e spettacoli online sono state le favole di Rodari – e non solo – interpretate da ospiti d’eccezione come Nunzia Schiano, Max Giusti e Clio Zammatteo, co-founder di ClioMakeUp. Mentre gli spettacoli del format “A teatro con mamma e papà” hanno tenuto incollato allo schermo tutta la famiglia. Di fondamentale importanza anche la collaborazione tra Giffoni, Museo Madre e Città della Scienza insieme per superare, simbolicamente, i limiti imposti dalla normativa anti contagio che ha causato la chiusura di cinema, teatri, musei e luoghi di cultura. Gli spazi espositivi dei due importantissimi poli culturali partenopei hanno ospitato due speciali appuntamenti in diretta streaming, coordinati da Le Nuvole. E ancora, tra gli eventi speciali, un’altra realtà campana ha riscosso grande successo: Mad Entertainment, la factory creativa fondata a Napoli da Luciano Stella e Maria Carolina Terzi, ha proposto in anteprima i cortometraggi Là dov’è la notte e La mucca nel cielo.

Combattuta la sfida per conquistare il Gryphon Award 2020 per le sezioni Elements +6, +10 e GEX DOC. Una selezione appassionata che ha messo a confronto opere provenienti dall’Italia e da tutta Europa, oltre che da Stati Uniti, Iran, Argentina, Cile, Brasile, Russia, Turchia e Israele. I tre lungometraggi vincitori sono: “The elfkins: missione best bakery” (Germania) di Ute von Münchow-Pohl; “The club of ugly children” (Olanda) di Jonathan Elbers, distribuito in Italia da Rai Cinema e dal regista vincitore di un Emmy Award per il film MEDORA, Davy Rothbart, il documentario 17 Blocks (Stati Uniti). I cortometraggi vincitori, invece, verranno comunicati nei prossimi giorni.

Ora l’appuntamento è con #Giffoni50Plus dal 21 al 31 luglio 2021.