Karol G presenta il singolo “Bichota”

Share Facebook

Twitter

L’artista latina #1 al mondo KAROL G presenta il nuovo singolo “BICHOTA”, attualmente al #6 della classifica globale di Spotify ed il secondo video più visto su YouTube al mondo nelle ultime ore.

“BICHOTA” è un’espressione dello slang latino-americano e della cultura urban che deriva dal termine inglese “big shot” e sta ad indicare una donna forte e di potere. Un inno al “girl power” confermato anche dai suoi recenti successi agli EMAs (“Best Latin” e “Best Collaboration”) ed ai Latin Grammy Awards (4 nomination), dove ha sbaragliato la concorrenza maschile.

KAROL G ha chiuso il 2020 con una performance memorabile alla festa virtuale di Capodanno “Hello 2021” disponibile in esclusiva su YouTube. La cantante è stata l’unica artista femminile latina a partecipare a questo importante evento. Guarda qui l’esibizione: https://www.youtube.com/watch?v=WYphQaTWILU

“BICHOTA” segue il successo mondiale di “TUSA” feat Nicki Minaj, ovvero il singolo che ha continuato a battere ogni record da quando ha debuttato al #1 nella Billboard Hot Latin Songs Chart (in assoluto la prima collaborazione tutta al femminile a raggiungere questo risultato).

“TUSA” è il brano latino più ascoltato del 2020 (oltre 4 miliardi di stream complessivi in tutte le piattaforme e più di 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube) ed una delle “50 Best Songs of 2020” secondo Billboard. Ha raggiunto la vetta di Shazam in Italia e nel mondo e la Top 3 dell’airplay radiofonico. Da non dimenticare inoltre la certificazione Doppio disco di Platino nel nostro Paese ed il premio “Videoclip of the Year” a Los 40 Music Awards.

Il successivo singolo “Ay, DiOs Mío!”, presentato per la prima volta dal vivo a Los Premios Juventud, durante i quali KAROL G ha trionfato con ben 5 riconoscimenti e 9 nomination, in soli due mesi dalla pubblicazione ha raggiunto la Top 5 delle classifiche latine di Billboard, ha totalizzato più di 280 milioni di stream su Spotify ed oltre 340 milioni di views su YouTube (di cui 1 milione in sole 12 ore dall’uscita).

KAROL G, proclamata da Billboard la star latina #1 al mondo per il secondo anno consecutivo, è attualmente l’unica artista donna ad essere entrata da sola senza collaborazioni nella Top 15 di Spotify e nella Top 10 delle classifiche globali di YouTube. Quest’anno è inoltre l’artista latina più ascoltata su Spotify e la seconda al mondo per numero di visualizzazioni su YouTube.