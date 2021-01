Blackbear il singolo “Cheers” feat Wiz Khalifa

Share Facebook

Twitter

Disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 15 gennaio CHEERS il nuovo singolo di BLACKBEAR in collaborazione con WIZ KHALIFA già in rotazione su alcuni importanti network italiani.

CHEERS è un brano che esorta a brindare al dolore che stiamo vivendo in questo periodo di incertezze e ai giorni brutti mentre aspettiamo tempi migliori. BLACKBEAR è dal 2010 uno dei produttori, cantanti e autori statunitensi più influente nel panorama odierno.

Tutti gli ultimi singoli di BLACKBEAR sono stati ben accolti dalle radio italiane: “hot girl bummer” ha raggiunto la top100 ed è stato certificato oro, “queen of broken hearts” la top60 mentre “me & ur ghost” e “my ex’s best friend”, in collaborazione con Machine Gun Kelly, hanno raggiunto la top50! Collaborare non è una novità per Blackbear infatti oltre alla colalborazione con Machine Gun Kelly e questa con Wiz Khalifa come autore ha lavorato con Justin Bieber sul singolo “Boyfriend”.