Marracash al lavoro per il suo nuovo album

Alla domanda del conduttore sulla difficoltà di fare programmi per il futuro, Marra lo ha felicemente spiazzato: “Ti faccio questo scoopettone: ho un programma a breve termine, che è di buttare fuori un altro disco quest’anno. L’ho già mezzo detto nei post, ma mai così solennemente. Ci sto lavorando da un po’, ho già parecchio materiale nonché la visione d’insieme, quindi è a buon punto. Sarà un disco diverso, con musica molto mia. “Persona” ha aperto un nuovo capitolo della mia carriera, non è stato solo un punto di arrivo, è stato soprattutto un nuovo inizio, con il quale ho cercato di uscire dal canone del rap con i suoi clichè, cosa che ho sempre cercato di fare, ma il successo che ha riscosso mi ha dato maggiore confidenza nelle mie capacità e mi ha dato la forza di lasciarmi andare completamente nel prossimo lavoro”.

La notizia, già lasciata trapelare in qualche post sui social network dell’artista, è stata da lui ufficializzata ieri sera ai microfoni e davanti alle telecamere di Radio Deejay, durante la sua partecipazione alla prima puntata dell’anno di “Say Waad?!”, il programma di Michele “Wad” Caporosso, ora anche in radiovisione in diretta su Deejay TV (canale 69 DT), Youtube e Twich.