Alex Ricci il nuovo singolo “Stanotte ritorno da te”

Una valigia per Londra, una carriera che deve fare i conti con la nostalgia di un amore lontano. Questa è l’atmosfera di “Stanotte ritorno da te”, nuovo singolo del cantautore ALEX RICCI, chitarrista degli Après La Classe, disponibile dal 15 gennaio su tutte le piattaforme digitali (Cosmica / ed. Freecom Music).

Dopo “Non mi basteranno mai”, “Stanotte ritorno da te” è il quarto singolo che anticipa l’album “La Verità”, in uscita nel 2021, che conterrà 11 canzoni con featuring importanti come Erica Mou, Après La Classe, Corey Harris, Carmine Tundo (La Municipal), Setak, 2Moellers.

A metà strada tra il pop e il folk con suggestioni rock, il brano è quasi una pagina di diario, alla quale affidare i ricordi e i sentimenti più intimi.

“Nella seconda metà degli anni 2000 presi la chitarra e un ampli a batterie, misi tutto in una valigia e comprai un biglietto di sola andata per Londra – ha ricordato Alex – Suonavo tutti i giorni in strada, spesso non guadagnando nulla. Conobbi dei musicisti e iniziai a suonare al Blues Bar, ma combattevo fra l’amore per la musica e quello per la mia ragazza, che non era lì con me. A distanza di tanti anni ho un ricordo indelebile. Londra mi ha segnato per sempre.”

BIO

Alex Ricci, chitarrista, cantautore, compositore e autore, inizia a suonare a 9 anni. Oggi è considerato uno tra i migliori chitarristi blues italiani. Nel 2004 partecipa al Pistoia Blues Festival. Nel 2006 suona con Dywane Thomas, parte per Londra, si esibisce nei Club della Capitale e frequenta il bluesman Otis Grant. Dal 2007 è il chitarrista degli Après la Classe, lavora a quattro album e ai tour in Italia e all’estero (USA, EU). Nel 2008 riceve il “Premio Lorenzo Vecchiato” come migliore artista blues. Nel 2013 presenta il primo album, “Gonna Rossa”, 11 canzoni blues/rock/pop. Nel 2014 nasce Idea Sonica la sua Scuola di Chitarra a Giulianova (Te). Nel 2015 si aggiudica il 2° posto come miglior chitarrista della scena indipendente. Nel 2018 collabora con il Bluesman Corey Harris. Il l2 febbraio 2019 esce Quello che voglio, e il 26 giugno 2019 Ogni volta i nuovi singolo del secondo album “La Verità”, prodotti da Raffaele“Rufio”Littorio (Annalisa), mixati da Simone Bertolotti (Bugo). Il 22 febbraio 2020 esce il terzo singolo de “La Verità”, Non mi basteranno mai feat Après La Classe & Corey Harris. “La Verità” verrà pubblicato nel 2021. È un album composto da undici canzoni inedite fra il pop e il folk. Featuring come Erica Mou, Après La Classe, Corey Harris, Carmine Tundo (La Municipal), Setak, 2Moellers danno un grande contributo artistico ad un album fatto bene.