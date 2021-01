“Yellow Sweater” il singolo di Dani con Pierre Stemmett

Share Facebook

Twitter

Arriva “Yellow Sweater” su Time Records, il nuovo singolo di Dani insieme a Pierre Stemmett, in tutte le radio da venerdì 22 Gennaio 2021!

Dani (Danielle Jesse Roberts) è una cantautrice sudafricana (Port Elizabeth) di 24 anni, le cui canzoni hanno avuto successo su tutte le piattaforme musicali nel suo paese. Il suo amore per la musica pop e per la musica elettronica ha contribuito a creare un suo suono davvero particolare. Il suo nuovo singolo è “Yellow Sweater”, in collaborazione con un altro cantante, cantautore, polistrumentista e produttore sudafricano, Pierre Stemmett. Questa canzone è tanto divertente quanto accattivante!

Dopo aver ripulito l’armadio e aver trovato la felpa con il cappuccio del suo ex fidanzato, che era nascosta nel retro, è nata l’idea di Dani per “Yellow Sweater”. Ridacchiando con un’amica per il fatto che una felpa con un cappuccio era stata regalata ad entrambe, in precedenti relazioni, prima che le relazioni avessero raggiunto il fatidico momento del “I love you” – Dani ha deciso di scrivere una canzone divertente su quanto siano dolci ed imbarazzanti le esperienze del primo amore.

Dopo avere sentito la demo, il suo amico Pierre Stemmett che vive nella stessa città, ha deciso di collaborare con Dani ed ha cantato insieme a lei e prodotto, con una linea di basso incalzante, il singolo che è pronto a conquistare tutte le radio italiane da venerdì 22 Gennaio 2021!

“Yellow Sweater” è la prima priorità per Time Records nel 2021 ed uscirà anche nel resto del mondo su Universal Music.